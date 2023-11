Alcalde de Magdalena denunciará a fiscales y jueces que liberen sin motivo a delincuentes capturados en su distrito

Lima El burgomaestre indicó que hay magistrados corruptos que estarían liberando a delincuentes capturados en Magdalena del Mar

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, anunció que por decisión de su municipio se denunciará a los fiscales y jueces que liberen sin sustento legal a los delincuentes que sean capturados en su distrito.

"La Municipalidad de Magdalena ya decidió que va a denunciar penalmente a los fiscales y jueces que liberen a los maleantes que detenemos, cuando no haya justificación legal. Somos la primera municipalidad del Perú que lo va a hacer, no vamos a permitir puertas giratorias, que fiscales y jueces que estén ahí para cumplir la ley sean los que atenten contra los derechos de nuestros vecinos", aseguró en Enfoque de los Sábados.

"Hace tres semanas, detuvimos a gente en flagrancia de delitos donde no hay posibilidad jurídica de que sean liberados y se les libera. Esto no tiene otra explicación que no sea la corrupción. Así como se mete preso a cualquier funcionario público corrupto, también metamos presos a los fiscales y jueces corruptos (que) sueltan asesinos para que sigan matando por dinero, tienen que ser apresados", agregó.

El burgomaestre relató que, recientemente, personal de Serenazgo de su jurisdicción con apoyo de la Policía detuvieron a un sujeto con 4 órdenes de captura y que portaba un arma de fuego de manera irregular. Sin embargo, habría sido liberado tras algunos días.

Por eso, pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que tomen las medidas correspondientes ante estos presuntos hechos irregulares.

"Yo vengo quejándome públicamente de la labor que están haciendo algunos magistrados malos, corruptos (…) que permiten que se liberen a delincuentes peligrosos y armados, al día o los dos días que llegan detenidos por personal de Serenazgo o la PNP. Pido públicamente a la fiscal de la Nación, al presidente de la Corte Suprema y a los presidentes de las diferentes cortes superiores que anoten esto", indicó.

La estrategia de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Magdalena

Por otro lado, Allison Oyague explicó la estrategia de seguridad que está llevando a cabo su comuna para luchar contra la delincuencia.

"En Magdalena del Mar, hemos bajado en más del 50% el índice delictivo, y lo hemos hecho por dos motivos: primero, porque hemos tenido un trabajo coordinado con el Mininter, con el Escuadrón Verde (…) con quienes hacemos operativos permanentes. Por eso, agradezco públicamente al exministro Vicente Romero porque hemos tenido una política de puertas abiertas y un diálogo alcalde-ministro que nunca había visto, siendo este mi quinto periodo", aseveró.

"En segundo lugar, es por un tema de priorizar y destinar los recursos a lo más importante que es la lucha contra la delincuencia. Este año, Magdalena del Mar ha invertido más de 32% de todo su presupuesto para luchar contra la delincuencia. Esto se ha convertido en un convenio con Enel para que ya más de un tercio del distrito haya cambiado a iluminación led, lo cual es super positivo porque el delincuente busca cometer delitos en los lugares más oscuros, donde es más improbable que se le capture", agregó.

Finalmente, Francis Allison indicó que su gestión ha comprado 20 carros, y 22 motos para el patrullaje ciudadano.

"Hemos pasado de 83 serenos a 320 para menos de 4 kilómetros cuadrados, hemos instalado cerca de 200 cámaras más y, en este momento, estamos instalando 70 más", puntualizó.