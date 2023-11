¿Qué es la licencia por puntos y para qué sirve?

El Sistema de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP) es una plataforma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que surgió para revolucionar la forma en que se imponen las sanciones en contra de los conductores.

El sistema permite medir las infracciones de cada conductor y establece que se acumularán puntos según la cantidad de infracciones que cometen.

Las licencias de conducir de todas las clases y categorías están sujetas a este sistema de control. Desde el momento de la expedición del brevete, el chofer empezará con cero puntos, según establece la norma.

¿Cuáles son las puntuaciones?

Faltas leves: acumulan entre 5 y 20 puntos firmes en contra.

acumulan entre 5 y 20 puntos firmes en contra. Infracciones graves : acarrean de 20 a 50 puntos firmes negativos.

: acarrean de 20 a 50 puntos firmes negativos. Infracciones muy graves: suman entre 50 y 100 puntos firmes en contra.

Acumulación de puntuaciones

Los tipos de puntación se irán sumando al récord del conductor y se sancionarán si son reincidentes.

Si alguien acumula 100 puntos firmes por primera vez, se le suspenderá la licencia por seis meses.

Si vuelve a sumar 100 puntos por segunda vez, se le sancionará por un año.

Si por tercera vez reúne 100 puntos, le corresponde la cancelación del brevete y su inhabilitación definitiva.

El puntaje que se genere por una infracción en estado firme tendrá una vigencia de dos años. Después de ese plazo, los puntos se eliminarán automáticamente.

Si en 24 meses no has cometido infracciones, se te darán 20 puntos de bonificación, que tendrá una vigencia de dos años y no es acumulable.

Para revisar y consultar la puntuación de un brevete, se debe ingresar a la web del Sistema de Licencias por Puntos.

¿Se pueden reducir los puntos?

La respuesta es sí. Los infractores pueden optar por el Curso de Seguridad Vial para Conductores. La aprobación del curso le otorga al conductor el descuento de 30 puntos negativos.

El curso también busca reeducar comportamientos y actitudes de los conductores hacia una cultura de seguridad vial y respeto a su entorno, sensibilizándolos con relación a las consecuencias derivadas del incumplimiento de las normas de tránsito y la imprudencia.

Los conductores infractores pueden llevar el curso de manera virtual o presencial. La forma remota se realiza en el Aula Virtual del MTC y, en la modalidad presencial, en las instalaciones determinadas por la autoridad regional.

Si necesitas una asesoría para la programación del curso de seguridad vial para conductores comunícate al teléfono (01) 615 7900, opción 2, opción 2; de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.