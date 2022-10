El dueño de la casa del jirón Sarratea habría fallecido el pasado 11 de octubre. | Fuente: Congreso

Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea en Breña donde el presidente Pedro Castillo realizó diversas reuniones, figura como fallecido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según pudo corroborar RPP Noticias.

De acuerdo con el sistema del Reniec, Sánchez Sánchez, para quien el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar, habría fallecido el pasado martes 11 de octubre, día en el que se dio el operativo Valkiria II, ejecutado por el Ministerio Público.

El lugar de su deceso sería el caserío Ojo de Agua en la provincia cajamarquina de Chota.

Médico niega haber certificado deceso

El acta de defunción a la que accedió RPP Noticias señala al doctor Víctor Raúl Vargas Reyes como el profesional de salud que certificó la defunción de Alejandro Sánchez. Sin embargo, dicho documento no lleva la firma del médico.

En declaraciones a RPP Noticias, Vargas Reyes negó haber certificado el fallecimiento de Alejandro Sánchez y manifestó que el 11 de octubre pasado se encontraba en la ciudad de Lima. Asimismo, indicó que es médico traumatólogo y no se encarga de certificar decesos.

“Esa información es falsa, yo en ningún momento he certificado esa muerte (…) Yo soy médico traumatólogo, no certifico ese tipo de decesos (...) No tendrían que figurar mis datos, eso es lo que me llama la atención”, dijo.

Orden de detención

Sánchez Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo, es una de las seis personas para las cuales el Poder Judicial ordenó detención preliminar el último 11 de octubre. Ese día las autoridades policiales y del Ministerio Público detuvieron a exfuncionarios y allegados del Gobierno.

La orden judicial alcanza a Eder Vitón y Biberto Castillo, exasesores presidenciales sindicados como presuntos integrantes del ‘Gabinete en la Sombra’; Aúner Vásquez, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; y el empresario Jenin Cabrera Fernández.

Durante el allanamiento, Sánchez Sánchez no pudo ser hallado en su vivienda y desde entonces se encuentra como no habido. Durante la noche de este jueves apareció una publicación en su cuenta de Facebook en la que negaba haber cometido algún delito y que se fuera a entregar a las autoridades.

“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó el actuar de los funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial. Asimismo, indicó que la orden de detención en su contra es parte de una persecución.