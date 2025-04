Carlos Bruce considera que modelo actual de Serenazgo es ineficaz: "Tenemos que ir hacia un esquema de Policía municipal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República aprobó ayer, jueves, modificar la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, a fin de incorporar la pistola eléctrica o de electrochoque como herramienta de defensa no letal del sereno para "prevenir y disuadir" la comisión de delitos.

El dictamen, aprobado con 88 votos a favor y 6 en contra, estipula además que el personal de serenazgo municipal que utilice este tipo de "medio de defensa en forma reglamentaria" estará exento de responsabilidad penal en caso ocasione "daño contra la vida, el cuerpo y la salud".

Al respecto, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, en diálogo con RPP, consideró este cambio en la normativa "va en el sentido correcto" en la labor del Serenazgo municipal y señaló que ahora correspondía adquirir dicho armamento no letal y empezar con la capacitación de los serenos.

"Nosotros, apenas se promulgue la ley, vamos a iniciar la compra de 200 pistolas paralizadoras, pero que, por supuesto, no las podemos usar hasta capacitar a un cuerpo de líderes serenos para que tengan estas pistolas y donde nos aseguremos que cada patrullero tenga un efectivo que sepa usar estas pistolas paralizadoras. Ahora hay que ver quién va a dar estos cursos que, por lógica, debería ser la Policía Nacional. ", aseveró.

No obstante, indicó que el modelo actual de Serenazgo "ya es ineficaz" para hacer frente a la actual ferocidad de los criminales, por lo que se debería apuntar hacia su "evolución".

"Nosotros creemos que, con el transcurso del tiempo, la labor del sereno, así como fue concebida inicialmente, ya es totalmente ineficaz. El sereno surgió en San Isidro por Carlos Neuhaus papá, que lo implantó y eran momentos en que tú tocabas un pito y el ladrón salía corriendo. Entonces, solamente necesitabas una especie de guardián patrullando las calles. Hoy en día tocas un pito, el ladrón viene y te mata, porque el 90 % o 80 % de los ladrones tienen pistola de fuego. Entonces, el sereno ya no sirve", indicó.

"Tenemos que ir hacia un esquema de Policía municipal"

En esa línea, Bruce refirió que el Serenazgo municipal debería apuntar a convertirse en una Policía municipal.

"Lo que yo veo es que tenemos que ir hacia un esquema de Policía municipal. Los países que he visto que tienen Policía municipal aquí en Sudamérica: Colombia, Argentina y, en Europa, países como España. Yo he visitado la Policía municipal de Madrid, que es una policía muy efectiva, circunscrita a delitos de ciudad, que son robos, hurto, asalto y los delitos de Estado, eso sí los ve la Policía Nacional", explicó.

"Creemos que tenemos que ir evolucionando ya el serenazgo [y] tenemos que ir hacia una Policía municipal. Eso va a ser un proceso lento, no va a ser de la noche a la mañana. Seguramente, en muchos municipios, podremos dar un primer paso más rápido que otros. Habrá otros municipios que no tienen los recursos o no hay la voluntad para hacerlo y están en su derecho", agregó.

El alcalde de Surco consideró que esta conformación de la Policía municipal permitiría que el alcalde trabaje de manera mucho más estrecha con sus efectivos.

"La ventaja que tiene la Policía municipal es que tiene la supervisión más estrecha del alcalde. ¿Qué ocurre? A nivel nacional tenemos un solo ministro del Interior. Yo, por ejemplo, todas las mañanas recibo el reporte de qué cosa han hecho mis 100 patrulleros, y cuando veo que cinco patrulleros no salieron a patrullar, inmediatamente, vemos qué ha pasado, por qué no patrullaron […] Estás encima para que el 100 % de tus recursos estén dando vueltas, estén protegiendo al vecino, porque si pasa algo te va a golpear en el pecho", aseveró.

Por otro lado, señaló que debería cambiar la normativa actual para que los municipios puedan pagar directamente a los policías que apoyan en seguridad municipal en sus días de franco.

"Resulta que los policías no quieren trabajar con los municipios, porque, de acuerdo a un convenio con el Ministerio del Interior, el Mininter dice: ‘perfecto, usted nos dice cuántos policías tiene, nosotros le enviamos’. Entonces, envían a los policías y nosotros estamos obligados a pagarle al Ministerio del Interior los días de franco que hemos comprado y el ministerio se demora 60 días en pagarle al policía. Entonces, ¿qué dice la Policía? No quieren venir a trabajar a los municipios, porque dicen ‘si yo trabajo para que me paguen todavía dentro de 60 días, no es que me sobre la plata. Yo estoy trabajando un día de franco porque necesito para el fin de semana’, [y] se van a hacer servicio de seguridad a restaurantes, que le pagan esa misma noche", enfatizó.

"Nosotros hemos hablado con el anterior ministro del del Interior y le dijimos: ‘déjenos a los municipios pagarle directamente al policía’", puntualizó.