Asociación de Serenos del Perú dice que sus efectivos deberían usar también armas letales: "No salen a las calles a jugar"

El Congreso de la República aprobó ayer, jueves, modificar la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, a fin de incorporar la pistola eléctrica o de electrochoque como herramienta de defensa no letal del sereno para "prevenir y disuadir" la comisión de delitos.

El dictamen, aprobado con 88 votos a favor y 6 en contra, estipula además que el personal de serenazgo municipal que utilice este tipo de "medio de defensa en forma reglamentaria" estará exento de responsabilidad penal en caso ocasione "daño contra la vida, el cuerpo y la salud".

Al respecto, Armando Jara, presidente de la Asociación de Serenos del Perú, en diálogo con RPP, se manifestó a favor de la nueva normativa, aunque resaltó que la Policía Nacional del Perú (PNP) es la encargada de garantizar la seguridad ciudadana.

"El tema de garantizar la seguridad ciudadana tiene que hacerlo la señora presidenta, a través de la PNP, que está que está a cargo del orden interno y orden público. Los serenos son preventivos y disuasivos, no es que el sereno se va a enfrentar al delincuente o el sereno va a recuperar la seguridad. No, eso netamente es competencia de la Policía. Acá las herramientas que se está dando, los medios de defensa, son para proteger la vida del sereno", sostuvo.

Asimismo, se manifestó a favor no solo de que el sereno utilice las referidas armas no letales, previa capacitación, sino también letales.

"Para eso, estoy trabajando, estoy luchando, porque los serenos no salen a las calles a jugar. Los serenos en su patrullaje se encuentran con balaceras, robos, asaltos, secuestros. Deberían utilizar armamentos letales, pero previa formación de seis meses, como cualquier policía municipal de América Latina […] Previa capacitación, previo filtro, tienen que utilizar armamentos letales", resaltó.

Normas de Serenazgo con incumplidas por los alcaldes "por favores políticos"

El dictamen, aprobado ayer, también señala que los serenos que usen "pistola eléctrica o de electrochoque" tienen que ser previamente capacitados. Al respecto, el presidente de la Asociación de Serenos del Perú dijo que esta capacitación debe ser impartida por los gobiernos regionales, pero indicó que sus alcaldes "son los primeros" en incumplir la normativa.

"La ley [de Servicio de Serenazgo Municipal] salió el 2021 y contempla que, para ser un sereno, tiene que cumplir un perfil: no tener antecedentes, no tener denuncias por alimentos, no tener antecedentes judiciales, penales, pasar un examen psicotécnico, psicológico, todas estas cosas", señaló.

"Pero en el Perú, las leyes sobran, pero nadie las hace cumplir. Los alcaldes son los primeros que las incumplen por favores políticos. Porque los ayudaron en sus campañas ponen a cualquier persona y, a las finales, se dan cuenta que está requisitoriado, etc. Entonces, primeramente, hay que empezar a hacer cumplir las leyes. ¿Y quién tiene que hacer cumplir las leyes? Es el Congreso de la República, como ente fiscalizador, y el ente rector que es el Ministerio Interior. Mientras que no se dé el cumplimiento es por gusto", aseveró.

En esa línea, Jara remarcó que "para garantizar" lo que dice la ley, en primer lugar, "tiene que haber una formación, una capacitación de los serenos de manera profesional" y se debe crear "las escuelas de serenos municipales".

"Es óptima para defender la vida, pero tiene que ser mediante una capacitación. Los serenos, hoy en día, según la ley, tienen chalecos antibalas, grilletes, bastón, gas aerosol pimienta, escudo y ahora estas armas de electrochoque. Pero del 100 % de alcaldes, ¿cuántos han cumplido? Ni el 10 % en darles siquiera un chaleco. En el Perú, las leyes sobran, pero no se cumplen. Mientras no se cumplan, es por gusto", aseveró.

"Lo que pasa es que no se da cumplimiento, las leyes son un saludo a la bandera. Los alcaldes siguen teniendo a los serenos con uniforme de sus partidos, a pesar de que la ley dice que debe haber uniforme único a nivel nacional y no se cumple", puntualizó.