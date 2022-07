Comisión de Ética parlamentaria verá hoy la denuncia contra el congresista Hernando Guerra García | Fuente: Composición RPP

La Comisión de Ética del Congreso, encabezada por la parlamentaria Karol Paredes de Acción Popular, sesionará hoy desde las 5pm. y tiene en agenda la denuncia de oficio interpuesta contra el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, por haber participado en una sesión ordinaria de la Comisión de Producción desde la playa.

Como se recuerda, el pasado 28 de junio, el congresista fujimorista, en diálogo con RPP Noticias, reconoció haber realizado labores parlamentarias desde una playa en el norte del país a la que viajó con su familia.

“Tenía separado desde hace buen tiempo el viaje, con mi familia, y separado para descansar como uno lo puede hacer y pidiendo licencia para ello. Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni pleno, programé esto. Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días”, dijo al respecto.

El parlamentario explicó que hizo trabajo remoto desde las 8 de la mañana, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta las 12:40 de la tarde. Además, admitió que no pidió licencia para dicho viaje familiar.

“Nunca me fui de vacaciones, he buscado salir. Cuando me ponen estos temas, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar. Voy a pedir licencia y voy a trabajar. Igual que sucedió otros días. No [solicité licencia], porque no había planeado que podíamos tener esta interrupción”, refirió.

El pasado 30 de junio, el parlamentario pidió disculpas por su proceder en el Pleno del Congreso.



Otros casos en agenda

Por otro lado, la Comisión de Ética tiene también en su agenda de hoy los seis informes de calificación contra los 6 congresistas de Acción Popular denominados "los Niños". Los parlamentarios aludidos son Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jhaec Darwin Espinoza Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi, Ilich Fredy López Ureña, Juan Carlos Mori Celis y el vocero de la bancada acciopopulista, Elvis Hernán Vergara Mendoza

La Comisión de Ética verá también el informe final del proceso seguido contra el congresista Jaime Quito, por presuntamente encubrir un caso de violación contra una militante de Perú Libre en Arequipa.