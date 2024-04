Caso Rolex: Wilfredo Oscorima asistirá a la Comisión de Fiscalización, pero no a la Fiscalía, dice su abogado

Judiciales Humberto Abanto: "A Fiscalización va a estar a las 15 horas como ha sido citado"

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama y Wilfredo Oscorima | Fuente: RPP

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, asistirá este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por el caso denominado "Rolex", aseguró su abogado Humberto Abanto.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la defensa de Wilfredo Oscorima se refirió a la citación del grupo de trabajo parlamentario donde también acudirán los gobernadores de Cusco y Junín, Werner Salcedo y Zósimo Cárdenas, respectivamente. Esto para responder por el uso de relojes de lujo.



"A Fiscalización va a estar a las 15 horas como ha sido citado y mañana no le corresponde a él estar. Se acordó con él y la Fiscalía, que quien tendría a cargo la exhibición sería yo, mañana a las 8:30 de la mañana", indicó.

Humberto Abanto precisó que Wilfredo Oscorima no acudirá a la Fiscalía el miércoles 10 para la exhibición del reloj Rolex Datejust.

"La exhibición de un reloj Datejust que es lo que ordenó la Fiscalía. No hay pulseras en plural, había una. Le repito, lo que ha solicitado la Fiscalía y nosotros vamos a cumplir es lo que nos ha pedido exhibir el Datejust y eso es lo que se va a hacer", afirmó.

Rolex era un obsequio

El viernes 5 de abril, Humberto Abanto afirmó en RPP que el gobernador Oscorima sí compró un reloj Rolex con intención de regalarlo a la jefa del Estado. Sin embargo, la mandataria Dina Boluarte rechazó el presente y él insistió en que se lo quede como un objeto “prestado”.

"El primer reloj, del que mucho se habla, del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", dijo en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Según el registro de venta del reloj Rolex que la Casa Banchero entregó a la Fiscalía como parte de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima había adquirido el accesorio el 31 de mayo de 2023, fecha en la que cumple años la jefa de Estado.

De otro lado, Humberto Abanto detalló que el Supremo Tribunal de Brasil declaró "firme" la decisión de establecer de que son "inútiles por manipuladas y contaminadas" las pruebas de Odebrecht contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

"Además, que prohibe la declaración de los ejecutivos de Odebrecht en territorio brasileño en vía de cooperación judicial con el Perú", expresó.