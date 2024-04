Intervienen sede del Gobierno Regional de Cusco luego de que el gobernador entregara dos Rolex de "imitación" a la Fiscalía

Lima Cusco: intervienen sede del Gobierno Regional luego que el gobernador entregara dos Rolex de “imitación” a la Fiscalía

Un equipo de fiscales anticorrupción ingresó a la sede del Gobierno Regional del Cusco como parte de la investigación seguida contra el gobernador de esta región, Werner Salcedo, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Las diligencias comenzaron después de que Salcedo entregara a la Fiscalía dos relojes ‘Rolex’ que, según aseguró, eran de imitación. Esto en el marco de la polémica que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por portar joyas lujosas y hasta cuatro relojes de esta marca exclusiva

La fiscal anticorrupción Ingrid Avendaño encabezó las diligencias, que contaron con el respaldo de agentes policiales de la Dirección contra la Corrupción.

A su salida de la sede del GORE, Avendaño evitó dar declaraciones a los medios de comunicación, porque, dijo, se trata de una investigación reservada.

Gobernador del Cusco dice que Wilfredo Oscorima le “facilitó” un Rolex

Horas antes de la diligencia en el GORE, el gobernador Werner Salcedo acudió a la sede de la Fiscalía, en la Ciudad Imperial, para entregar los relojes Rolex de “imitación”.

"Hoy, ya en los plazos establecidos, acabo de hacer entrega de dichos relojes y que en ese espacio procederemos con las diligencias que corresponda. No necesito que me rompan la puerta para que, efectivamente, uno tenga que deslindar con actos de corrupción y transparencia", manifestó Salcedo.

Dijo también que le obsequiaron dos relojes 'Rolex' en 2023, y en enero del presente año, cuando celebró su cumpleaños. No obstante, precisó que los accesorios no eran originales y no superaban los S/ 1 000.

Salcedo indicó que quienes le hicieron los obsequios no tenían intereses cercanos a la gestión del Gobierno Regional de Cusco. Pero prefirió no mencionar los nombres.

Consultado por la vez que fue captado usando un Rolex durante un evento oficial en Ayacucho, la autoridad regional cusqueña afirmó que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le “facilitó” el accesorio tras verlo con “la muñeca vacía”.

Aceptó que se trató de un error y pidió disculpas a la población por acceder a portar el accesorio.

“Hicimos presencia como presidentes de la ANGR. Nos encontrábamos en la zona. Me facilitó porque me vio con la muñeca vacía y, en ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex, sin pensar ni imaginar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca”, respondió a la prensa.

“Si ha sido, y lo repito, un error haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del gobernador Oscorima; pido disculpas a la población”, agregó.

Wilfredo Oscorima y la compra de un Rolex el día de cumpleaños de Dina Boluarte

El gobernador Wilfredo Oscorima compró un reloj Rolex en la Casa Banchero el 31 de mayo del 2023, fecha en que la presidenta Dina Boluarte cumplía años, de acuerdo con Latina, que cita información del gerente de la joyería, Héctor Banchero.

Según datos del portal de Transparencia, citados por el medio de comunicación, Oscorima acudió esa fecha a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, ubicada en el Palacio de Gobierno.

Por este caso, la autoridad regional de Ayacucho acudió este jueves a la Sede Principal del Ministerio Público, que investiga a Boluarte Zegarra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, para responder sobre el origen de los relojes Rolex que posee y si fue él quien obsequió este artículo lujoso a la mandataria.