Gobernador de Cusco dijo que Wilfredo Oscorima le "facilitó" un Rolex: "Me vio con la muñeca vacía"

Judiciales El Gobernador Regional de Cusco pidió disculpas por utilizar el reloj de marca Rolex

El Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, dijo que el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le "facilitó" un reloj de marca Rolex tras verlo "con la muñeca vacía". Asimismo, aceptó que se trató de un error y pidió disculpas a la población por haber accedido a utilizar dicho accesorio.

"Hoy, ya en los plazos establecidos, acabo de hacer entrega de dichos relojes y que en ese espacio procederemos con las diligencias que corresponda. No necesito que me rompan la puerta para que, efectivamente, uno tenga que deslindar con actos de corrupción y transparencia", manifestó Salcedo.

"Me lo facilitó el Gobernador de Ayacucho. Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía. En ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex. Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del Gobernador Oscorima. Pido disculpas a la población", agregó.

El Gobernador Regional de Cusco pidió disculpas por utilizar el reloj de marca Rolex | Fuente: RPP

"He recibido de regalo dos relojes que son imitaciones"

Previamente, el Gobernador Werner Salcedo aseguró que le obsequiaron dos relojes 'Rolex' en 2023, y en enero del presente año, cuando celebró su cumpleaños. No obstante, precisó que los accesorios no eran originales y no superaban los mil soles.

Salcedo dijo que quienes le hicieron los obsequios no intereses cercanos a la gestión del Gobierno Regional de Cusco. Pero prefirió no mencionar los nombres.

"Werner Salcedo no tiene un Rolex. En segundo lugar, yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me lo regalaron", aseveró.