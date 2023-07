Salas Arenas sobre amenazas de grupos de ultraderecha: "Son discursos de odio, no libertad de expresión"

Judiciales El presidente de JNE indicó que estos grupos no han sido "suficientemente indagados" por la Fiscalía

El último jueves, miembros del grupo de ultraderecha autodenominado 'Los combatientes' se apostó frente a la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su líder, Roger Ayachi Soria, amenazó de muerte al titular de dicha entidad, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas.

Al respecto, el presidente del JNE, en diálogo con RPP Noticias, manifestó su desconcierto ante el hecho de que, según dijo, la Fiscalía "no ha indagado lo suficiente" a la mencionada agrupación extremista, ya que no sería la primera vez que sus miembros realizan ese tipo de amenazas.

Además, resaltó que no se trata de una agrupación que hace uso de la libertad de expresión, sino que propala discursos de odio de talante delictivo.

"Deberían haberse investigado como corresponde por la autoridad pertinente, pero [no es así]. Los acosamientos que no llegaron a ser amenazas no han sido lo suficientemente indagados bajo el criterio de que estos acosamientos con discurso de odio son manifestaciones de la libertad de expresión", sostuvo.

Asimismo, no descartó que un sector del Congreso y "algún fiscal" estén amparando a los extremistas, tal como indicó su líder a través de un megáfono.

"En el caso de ayer, sí se ha logrado identificar al que ha proferido la amenaza de muerte, pero además de haberlo hecho se ha vanagloriado de que se encuentra resguardado, protegido o amparado por el Congreso y por la Fiscalía. Yo supongo que será una parte del Congreso y algún fiscal. No creo que sean todos, porque, definitivamente, yo conozco gente muy honorable en la Fiscalía y el Congreso", indicó.

"La democracia está en riesgo"

Ante ello, Salas Arenas resaltó que "la democracia está en riesgo" no solo por la acción de grupos como 'Los combatientes', sino por la arremetida del Congreso para intentar someter a las autoridades electorales a "control político".

"Aquí de lo que se trata es de proteger al sistema electoral de las injerencias políticas que podrían arriesgar, como dice la CIDH, la democracia misma. Por tanto, los jueces de las más altas instancias y los jueces electorales en particular deben estar libres de las interferencias de toda índole, sobre todo de las políticas", señaló.

"Por recomendación del Tribunal Constitucional (TC), fruto de la acción competencial que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial, el resultado es proponerle al Congreso que incluya a las autoridades del sistema electoral en el juicio político. Es más, se ha dicho en mi caso que, por ser juez de la Corte Suprema, no necesito que se me incluya, porque ya estoy (incluido)", agregó.

Además, subrayó que el TC "ha dicho que se anulan todas las acciones de amparo que puedan contravenir esa decisión y, finalmente, los jueces que dictan medidas de cautela, de amparo, deben ser investigados y, se entiende, sancionados por la JNJ".

¿Por qué se estaría dando esa arremetida contra las autoridades electorales?

Jorge Luis Salas Arenas consideró que había tres motivos por los cuales un sector político estaría interesado en atentar contra la autonomía de las entidades electorales.

"En cuanto a los políticos, yo creo que no están acostumbrados a jueces independientes. Y sí más bien a jueces que se vengan, que convengan, que toleren, que se acerquen, que permitan palabras al oído. Esa no es mi costumbre", indicó.

"En segundo lugar, el discurso del falso fraude que sigue todavía rondando, que se ha acreditado sobradamente que no existió, pero que lo mantienen, porque les interesa mantener cohesionados a sus seguidores bajo algún argumento que les permita consolidarse como grupo", sostuvo.

En tercer lugar, el titular del JNE consideró que el Congreso intenta "mostrarle a la colectividad en general, y a los jueces en particular que todo aquel que se oponga a la arrolladora fuerza del Legislativo será separado, destituido, expulsado para que no vuelva a ocurrir eso jamás".