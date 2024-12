Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Dina Boluarte debió notificar al Congreso sobre su intervención quirúrgica, señala abogado Andy Carrión

El abogado penalista Andy Carrión consideró este miércoles que la presidenta Dina Boluarte debió informar al Congreso sobre la intervención quirúrgica en la nariz a la que se sometió en 2023.

Y es que el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria se realizó la intervención por un “problema respiratorio”, pero que se mantuvo en sus funciones durante el proceso posoperatorio.

En el programa ‘La Rotativa del Aire-Edición Mañana’, el abogado penalista alegó que Boluarte Zegarra debió reportar esa intervención al Congreso, porque pudo haber surgido alguna complicación propia de la intervención.

Acotó que la Constitución no contempla el proceder ante la ausencia de un mandatario, cuando este no cuenta con un primer o segundo vicepresidente, como es el caso de Dina Boluarte, quien el próximo 7 de diciembre cumplirá dos años en el poder.

“La Constitución no se ha puesto en un supuesto en el cual no exista primer vicepresidente o segundo vicepresidente, como es este el caso. En su defecto, cuando la presidenta no ejerce el poder por algún tipo de deficiencias como estas, debió de haber comunicado al Congreso. Aquí no se trata de una operación facial, puede haber sido cualquier otra falencia o dolencia; sin embargo, existe la obligación de comunicar al Congreso”, declaró.

A su criterio, la jefa de Estado incurrió en una infracción constitucional al no informar sobre la intervención quirúrgica.

“Desde el punto de vista constitucional al haber ausencia, hubo la obligación de comunicar ante alguna circunstancia que pueda surgir producto de la operación; al no hacerlo, desde mi perspectiva, sí se habría configurado una infracción”, apuntó.

Consultado si es que Alberto Otárola también habría incurrido en una infracción constitucional por no dar cuenta de la operación de la presidenta, Carrión respondió que podría tratarse de una responsabilidad política, mas no penal.

“Me sorprende un poco la oportunidad de la declaración porque estamos hablando de Alberto Otárola, es constitucionalista y sabe cuál son los alcances ante una ausencia”, puntualizó.

Otárola afirma que Dina Boluarte se sometió a una cirugía en la nariz en 2023

Ante la Comisión de Fiscalización, Otárola manifestó que la mandataria le comunicó que la intervención era debido a un supuesto problema respiratorio.

"Me dijo que se iba a hacer una rinoplas... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración", indicó.

El ex primer ministro también negó conocer cómo se cubrieron los gastos de la intervención y aseguró que tampoco tuvo comunicación con el equipo médico encargado del procedimiento.

Otárola agregó que, durante el periodo posoperatorio, Boluarte estuvo presente de forma virtual en una sesión del Consejo de Ministros y se reincorporó de manera presencial una semana y media después de la operación.

"No puedo faltar a la verdad decir otra cosa. Y estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública", indicó.

Una investigación de la periodista Sonia Suyón reveló que Dina Boluarte se ausentó de sus funciones por un espacio de 12 días, mientras se recuperaba de una intervención estética a la que se sometió en 2023 en una clínica local.

Entre los días 28 de junio y 10 de julio de 2023, la jefe de Estado no participó de eventos públicos y tampoco asistió a las reuniones con sus ministros. Incluso, el 5 de julio, se corroboró que hubo un Consejo de Ministros en el que Boluarte no estuvo presente.