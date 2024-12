Ruth Luque: Dina Boluarte incurrió en infracción constitucional al ausentarse del cargo por intervención quirúrgica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ruth Luque, parlamentaria del Bloque Democrático Popular, indicó este martes que la presidenta Dina Boluarte habría incurrido en una infracción constitucional al ausentarse de su cargo para someterse a una intervención quirúrgica sin avisar al Congreso, ello según la versión del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, la legisladora consideró que dicha situación representa una infracción constitucional por parte de Dina Boluarte, por lo que tendría que ser inhabilitada del cargo por el Parlamento. Sin embargo, dijo que el Congreso actualmente está cogobernando con la jefa de Estado y no tiene voluntad de impulsar una vacancia.

“La infracción constitucional para mí se ha cometido, cuál es la consecuencia de una infracción constitucional, la inhabilitación del cargo. Esa es la consecuencia de una infracción constitucional”, manifestó.

“Hay un conjunto de hechos que demuestra que el Congreso no quiere hacer equilibrio de poderes porque en el Congreso hay una mayoría que no ganó las elecciones gobierna, cogobierna y entonces se emiten leyes que terminan no siendo observadas por la señora Dina Boluarte y varias de ellas perjudican y son rechazadas por la ciudadanía”, dijo.

Ministros estarían involucrados

Sostuvo también que la omisión de funciones por parte de la mandataria se extendería a quienes fueron ministros de Estado durante el tiempo en que ella se habría sometido a un procedimiento quirúrgico, debido a que conocían de la situación y no la comunicaron.

“Finalmente son ellos quienes conocían de esta situación, no se comunicaron y decidieron pasar por alto la Constitución, creo que aquí es importante algunas cosas. Primero o sea cumplimos o no la Constitución, se controla o no se controla políticamente a Dina Boluarte o Dina Boluarte va a hacer lo que le dé la gana en el ejercicio de poder. Creo que eso no puede permitirse no puede haber un abuso en el ejercicio del cargo”, indicó.

Declaración de Alberto Otárola

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023, pero se mantuvo realizando las labores correspondientes al cargo.

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización este martes, 3 de diciembre, el expremier mencionó que, durante el proceso posoperatorio, la mandataria se mantuvo en contacto permanente con él.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", manifestó.