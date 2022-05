Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, rechazó expresiones de Vladimir Cerrón | Fuente: Andina

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se manifestó en contra de las expresiones del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, respecto a cambiar la Constitución "por una vía no pacífica". En ese sentido, en declaraciones a la prensa realizadas hoy, señaló que rechaza la violencia "venga de donde venga".

"Tenemos que erradicar la violencia venga de donde venga. Yo como vicepresidenta y ministra de Estado, siempre [voy] a apostar por vivir en paz", sostuvo.

Asimismo, señaló que el Perú ya ha vivido "el dolor del terror" político y que nadie desea que el país "pase por él".

"El Perú y la sociedad nacional […] hace muchos años, creo que ya hemos olvidado la mirada de la guerra. Por ejemplo, el tema de Sendero Luminoso creo que ha dejado huella de dolor, de llanto, de sangre y no quisiéramos que al país regrese ese dolor del terror", manifestó.

A su vez, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, es "un hombre de paz" y que mañana miércoles estaría dando su "opinión puntual" sobre las expresiones del fundador del Partido de gobierno.

Rechazan expresiones

Sobre lo expresado por Vladimir Cerrón, también se han pronunciado los ministros de Economía y de Desarrollo Agrario.

En ese sentido, Óscar Graham, titular de Economía, cuestionó las declaraciones de Cerrón y afirmó que, como demócrata, no podía “compartir” una propuesta de ese tipo.

A su vez, Óscar Zea, de la cartera de Desarrollo Agrario, señaló que había que preguntarle a Vladimir Cerrón lo que quiso decir con su mensaje, y que desde el Ejecutivo eran respetuosos de todo lo que indique la Constitución.

"Violencia exagerada"



Por otro lado, el congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló hoy que las expresiones de su hermano, Vladimir Cerrón, habrían sido "editadas" para "deteriorar" su imagen.

Además, explicó que, si Vladimir Cerrón lo dijo, no se refería a “violencia exagerada”.

“Y si lo dijo […] no se debe entender esto como un tema de violencia, digamos, exagerada. Sino como un tema no pacífico que quiere decir, cuando yo hago una marcha, ya no es pacífico. Lo que está mal es cortar la condición de preguntar un referéndum”, afirmó.