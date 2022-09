¿Cámaras de reconocimiento facial? La viabilidad de la tecnología propuesta contra la delincuencia en las Elecciones 2022

Las cámaras de reconocimiento facial son la promesa más recurrente entre los candidatos en materia de seguridad ciudadana. | Fuente: Andina

En un informe anterior sobre propuestas populistas en materia de seguridad ciudadana elaborado por el equipo de El Poder en tus Manos de RPP Noticias, indicamos que siete de cada diez personas considera que la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta la calidad de vida en la ciudad de Lima, dato indicado en la Encuesta Urbana de Percepción de Lima cómo Vamos de 2021.

Ante esta cifra reveladora, no resulta extraño que muchos de los candidatos y candidatas que postulan en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, sobre todo los que pretenden ocupar los sillones municipales en Lima metropolitana, elijan la seguridad ciudadana como tema principal al momento de exponer sus propuestas.

Y en medio de la oferta electoral sobre esta materia, un tema en específico llama la atención: la tecnología.

Candidatos “tecnológicos”

“... Esto ya lo tenemos avanzado en el equipo técnico, la compra de tecnología de punta, de software, de cámaras de videovigilancia inteligentes con un software de detección de identificación de rostros…”, promete Omar Chehade, candidato a la Municipalidad de Lima por Alianza para el Progreso.

“... Nos comprometemos con todos ustedes en terminar con la ola de delincuencia ¿y cómo lo vamos a hacer? incrementando el número de cámaras de videovigilancia de alta tecnología…”, dice por su parte Johanna Stein, candidata al municipio de Pueblo Libre por el partido Somos Perú.

Jéssica Vargas, candidata al municipio de Barranco por el partido Renovación Popular también ofrece registro visual en el distrito: “... de igual forma cámaras con reconocimiento facial, instaladas en los lugares de mayor concentración de personas, para identificar y capturar a delincuentes…”, asegura.

La candidata Mónica Tello, quien postula a Pueblo Libre por Renovación Popular, también promete tecnología de alta gama: “...vamos a implementar alta tecnología, vale decir que vamos a tener cámaras de identificación facial…”, dijo.

Y podríamos citar a más candidatos. Todos estos planteamientos resultan a simple vista interesantes e innovadores, sin embargo, los especialistas sugieren que se deben tener en cuenta ciertos aspectos prioritarios para lograr que esta tecnología sea efectivamente aplicable y eficiente para los fines que se requieren, sobre todo teniendo en cuenta la realidad peruana.

“Hay muchas comisarías que no tienen internet, que no tienen luz de manera continua, que no tienen agua incluso en Lima. Y mientras eso se mantenga de esa forma, es difícil que la tecnología de punta pueda ayudar o servir de manera inmediata a solucionar los problemas de inseguridad”, señala Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología.

Si de reconocimiento facial se trata, necesariamente se requerirá contar con equipos informáticos y con conexión a internet para el manejo de datos. De acuerdo con el último Censo Nacional de Comisarías (2017), de 126 comisarías en Lima metropolitana, solo 114 contaban con conexión propia y adecuada a internet, mientras que a nivel de las 57 comisarías en Lima región, el número disminuye pues solo 39 contaban con el servicio.

Promesas futuristas

Hay quienes han llegado inclusive a proponer sistemas de detección de delincuentes "aun cuando estos lleven pasamontañas". Es el caso de Miguel Yagi, quien postula al municipio de Pueblo Libre por el partido Avanza País: “... gestionaremos la adquisición de cámaras de reconocimiento facial, que detectan e individualizan incluso a gemelos idénticos, aun cuando estén provistos de máscaras o pasamontañas…”.

Si bien el desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados, las propuestas de los candidatos deben estar sustentadas con evidencia. Para Jesús Véliz, editor de Tecnología de RPP Noticias, asumir compromisos tecnológicos como el reconocimiento facial, que necesariamente involucra los datos personales de ciudadanos, es un tema que requiere mucha seriedad y responsabilidad.

“Hay datos personales que deben añadirse al sistema. Ante ello es oportuno preguntarnos de dónde se va a sacar esa data, quién va a tener acceso a ella, quién va a ser el proveedor de esa data. Cuánto tiempo va a estar en servidores o cómo se está usando. Todo eso es información clasificada y confidencial. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que no son de un determinado distrito y que cometen un delito?, ¿Se va a acceder a un registro de identidad nacional completamente? Son muchas las interrogantes que deben responderse antes de lanzar propuestas de esta naturaleza”, afirma.

Jesús Véliz agrega que, en materia de protección de datos, “el usuario no está por debajo de una solución tecnológica”.

Interconexión necesaria

Se ha afirmado en muchas ocasiones que la inseguridad ciudadana es un problema social que debe ser combatido de forma transversal, donde deben estar involucradas diversas instituciones dentro de un país o ciudad. Las gestiones municipales en nuestro país por sí solas no podrían doblegar la criminalidad en sus jurisdicciones sin la contribución de la Policía Nacional o del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), principalmente.

Es por ello que, cuando de hablar de sistemas tecnológicos se trata, estos no pueden ser concebidos como islas apartadas de otros sistemas. Rubén Vargas, exministro del Interior hace hincapié en este aspecto. “Los sistemas C-4, es decir, los centros de comando, control, comunicación y cómputo -que así es como se les denomina a estos sistemas que se están proponiendo- están diseñados, en efecto, para auxiliar al ciudadano, pero por sí solos no van a ser eficientes si no forman parte de una estrategia integral. [Si están] solos, se convierten inevitablemente en un elefante blanco”, advierte.

La tecnología de punta no solo requiere coordinación entre instituciones, sino también una fuerte inversión a largo plazo. “Estos gastos en tecnología son costosos y los candidatos deben precisar el plazo de su implementación, en cuánto tiempo podrán ejecutarla. En muchos de los casos llegará a exceder el propio periodo de gestión”, recalca Nicolás Zevallos.

Más aspectos a tener en cuenta: “No se trata de decir que voy a poner reconocimiento facial a las cámaras o a los drones. Recordemos que existe un tema de datos privados que no pueden vulnerarse simplemente porque queremos prometer reconocimiento facial. Y, de ser así, este sistema requiere un servidor que aloje grandes cantidades de información y que genere alertas al momento de que se detecte un delito. Sin operatividad en las calles, la tecnología no servirá de mucho”, sentencia Jesús Véliz.

Sin financiamiento justificado, sin resultados de experiencias que ya cuenten con este tipo de tecnología y de legislación que la respalde, estas propuestas podrían quedar solo en buenas intenciones.

Evalúe las propuestas de sus candidatos y conozca más detalles de sus antecedentes y planes de gobierno en la página web votoinformado.jne.gob.pe.