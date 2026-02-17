José Jerí abandona Palacio de Gobierno: se despidió de sus ministros tras ser censurado por el Congreso [VIDEO]

El presidente José Jerí abandonó esta noche Palacio de Gobierno tras reunirse por última vez con sus ministros luego de que el Congreso aprobara la moción de censura que lo destituyó del cargo.

RPP pudo captar el momento en que Jerí salió acompañado de todo su gabinete por la entrada principal de la casa de gobierno. El censurado mandatario, tras realizar un gesto de despedida a sus funcionarios, abordó una camioneta negra con lunas polarizadas para retirarse del Centro de Lima.

El ahora expresidente no brindó declaraciones a la prensa, pero sí se despidió de unas personas que estaban presentes por la Plaza Mayor. Los ministros se quedaron en Palacio de Gobierno y tras ello ingresaron a la sede del Ejecutivo. Ellos se quedarán en sus cargos hasta que el nuevo mandatario elija a sus reeemplazos.

Descarta pronunciamiento de José Jerí

El primer ministro, Ernesto Álvarez, adelantó para RPP horas antes que José Jerí no haría ningún tipo de pronunciamiento sobre su destitución del cargo. En ese sentido, enfatizó que se respetará la decisión del Congreso tras aprobar la moción de censura.

"No cabe mayor reacción a la decisión tomada por el Congreso porque, aunque pueda ser discutible, desde el punto de vista constitucional, en realidad ya es irreversible y además de que en política, como en la guerra y el amor, lo último que debe hacer uno es dar pena. Lo importante es continuar, cada uno con su responsabilidad", manifestó el titular de la PCM para RPP.

Álvarez también reveló que no dialogó con Jerí una vez conocido su destitución porque prefirió respetar la privacidad del ahora expresidente.