Ernesto Álvarez descarta presentar demanda competencial contra el Congreso por censura de José Jerí

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo este miércoles que el Congreso cometió una “infracción constitucional” al censurar a José Jerí del cargo de titular del Parlamento y, por lo tanto, de encargado de la Presidencia de la República.

Sin embargo, Álvarez Miranda descartó presentar al Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Congreso al considerar que se agravaría la crisis política que atraviesa el país.

“Lo que correspondía era la vacancia y no la censura. Pero esta ha sido una decisión política cuya responsabilidad recae en el Congreso y los hechos han sido consumados; por tanto, técnicamente no sería posible la presentación de una demanda competencial”, declaró a la prensa desde las instalaciones del Congreso.

“No sería una buena señal que nosotros mismos ahondemos y profundicemos esta crisis”, agregó.

El aún titular de la PCM también dijo que técnica y jurídicamente sería inviable la presentación de la demanda competencial, dado que el mandato político del Consejo de Ministros feneció con la censura de Jerí Oré y los ministros solo permanecen en cargo para garantizar la transición administrativa de sus sectores.

“Nos encontramos en funciones para garantizar el funcionamiento de cada uno de los sectores, porque no podemos dejar acéfalos cada uno de los ministerios”, acotó.

La caída del gobierno “no es un drama”, dice Ernesto Álvarez

Álvarez Miranda detalló que él y los ministros conversaron ayer, martes, con el expresidente y le expresaron su agradecimiento por la confianza otorgada.

“No hubo bocaditos ni brindis, el único bocadito que hubo fue el pan serrano que trajo el ministro de Cultura, y el único que estaba tomando agua era el presidente”, indicó.

“El talante de anoche refleja lo que debe ser la caída de un gobierno, no es un drama o u tema de disputa política grave, sino por el contrario, se trata de servir al Perú a través del Estado”, agregó.

De otro lado, el primer ministro consideró que el próximo Gobierno – que se escogerá este miércoles – deberá asumir los compromisos internacionales de alto nivel, como la invitación formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en una cumbre; y la audiencia programada con el papa León XIV para el 11 de mayo.

Asimismo, invocó al nuevo Ejecutivo a continuar con el plan de seguridad realizado por la gestión de Jerí Oré.

“El plan de seguridad ha sido diseñado no solo por los ministros, sino ha sido elaborado por técnicos de cada uno de los sectores. Eso ha sido valioso, se han podido incorporar los aportes de diversas instituciones del Estado”, finiquitó.