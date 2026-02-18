¿Cuál es el impacto a nivel internacional del cambio constante de presidentes en el Perú? Especialista lo explica

En los últimos cinco años, el Perú ha tenido tres presidentes: Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. | Fuente: Andina / Presidencia

Este martes, el Congreso censuró a José Jerí de su cargo de presidente de la Mesa Directiva del Parlamento y, en consecuencia, quedó fuera de la Presidencia de la República. Con la salida del aún congresista de Palacio, ya son siete los mandatarios que han ejercido como jefes de Estado desde 2016, año en el que Pedro Pablo Kuczynski se puso al frente del Ejecutivo.

En diálogo con Ampliación de Noticias, el internacionalista Fabián Vallas analizó el impacto de la crisis política peruana en el ámbito internacional. Al respecto, el especialista señaló que "la opinión pública” extranjera “se sorprende por la rapidez con que evolucionan los temas políticos en el Perú", donde muchos exmandatarios enfrentan procesos judiciales.

“Muchas veces ellos están peleando justamente para que un líder o un expresidente o presidente enfrente la justicia y tan rápido ocurre esto en el Perú. El Perú es un caso atípico a nivel de América Latina en lo que es no solamente los presidentes que van saliendo, sino los presidentes que se encuentran en la cárcel”, explicó.

Asimismo, Vallas destacó la singularidad de Perú en la región, afirmando que el país “lleva la delantera” en cuanto a expresidentes encarcelados, lo que, según refiere, ha generado un interés por parte de la comunidad internacional sobre cómo el país ha logrado este resultado.

“Yo creo que impacta en la opinión pública tratando de saber cómo lo hacen. Yo creo que hay condiciones del mismo sistema, condiciones estructurales que ya hablamos extensamente, como es el tema de la polarización política, la informalidad, en el cual es muy difícil tener una representación. Lo que más caracteriza [a] la democracia peruana en estos momentos es la crisis de representación. O sea, ¿quién te representa? Son representaciones muy débiles que se agotan a las pocas semanas de las elecciones”, indicó.

Preparativos para la eventual llegada del papa deben continuar, dice internacionalista

Fabián Vallas también se refirió a la eventual llegada del papa León XIV al Perú. Al respecto, señaló que la organización y preparativos deben mantener su curso debido a que el arribo del pontífice está proyectado para el segundo semestre del año; es decir, cuando el país ya tenga un mandatario elegido y en funciones.

“Yo creo que hay que continuar con las mismas gestiones [y] la preparación, porque eso va a ser en el segundo semestre del año, cuando ya tengamos un presidente electo y revestido de legitimidad. Entonces, no vamos a tener problemas de recibir [porque] la persona que lo reciba va a representar [al país]”, sostuvo.

Respecto a la noticia sobre la audiencia que concedió el papa a José Jerí para el próximo 11 de mayo, el internacionalista manifestó que el Vaticano podría postergar la reunión.

“En este caso puede ir una persona de segundo orden o simplemente el Vaticano es muy cuidadoso con estos temas, porque no desea verse involucrado en una campaña política apoyando a uno u otro candidato. Entonces, lo más seguro es que pueda postergarlo. El Vaticano tiende a una posibilidad de que lo postergue si es que no hay un líder más o menos estable que pueda representarnos en esta audiencia del papa en el Vaticano”, aseveró.