“Hay que construir cárceles”: Fernando Rospigliosi en contra de restringir circulación de motocicletas con dos ocupantes

Lima “Hay que construir cárceles”: Rospigliosi en contra de restringir circulación de motos con dos ocupantes

El congresista de Fuerza Popular y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, se mostró en contra de la prohibición de circulación de motocicletas con dos pasajeros en distritos como Independencia, La Victoria, Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra y San Martín de Porres, como una medida para reducir los robos y asesinatos perpetrados por criminales a bordo de estas unidades.

Y es que, a raíz de estas ordenanzas municipales, el Poder Ejecutivo evalúa emitir un Decreto Supremo que busca restringir la circulación de motocicletas con dos ocupantes en los 14 distritos de Lima y del Callao que fueron declarados en emergencia ante la creciente ola de criminalidad.

En el programa Ampliación de Noticias, el legislador fujimorista dijo, en primer lugar, que los distritos “no tienen la potestad” de emitir ese tipo de normativas referidas al libre tránsito, puesto que -señaló- si no se tendría un país dividido en jurisdicciones donde sí se permite la circulación de dos personas en motocicleta y en otras donde está prohibido.

“Para empezar, los distritos no tienen la potestad para prohibir que dos personas anden en motos, porque si no tendríamos el país que tiene 2 000 circunscripciones divididos en los que sí y en los que no, y ya no se podría circular”, declaró.

“Si vamos a establecer estas prohibiciones, los sicarios se movilizarán mañana en mototaxis”

El exministro del Interior, quien ocupó el puesto en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), señaló que la medida afectaría a las personas que utilizan la motocicleta para transportes a sus hijos al colegio, o cumplir alguna otro trabajo a bordo de esta unidad

También dijo que los delincuentes comenzarían a operar en mototaxistas y automóviles, y no por ese motivo se tendría que restringir la movilización en estas. A modo de ejemplo dijo lo siguiente:

“Si vamos a establecer este tipo de prohibiciones, los sicarios se movilizarán mañana en mototaxis, entonces prohibimos los mototaxis; y cuando se movilicen en automóviles, prohibimos los automóviles, y si van a pie, prohibimos las zapatillas”, apuntó.

“Creo que estas limitaciones a la libertad de la gente son muy complicadas, habría que estudiarlo muy bien para aplicar estas cosas que van a perjudicar a mucha gente”, agregó.

Para el congresista, se requiere mejorar la investigación criminal para detectar y capturar a los delincuentes, así como un mejor liderazgo desde el Poder Ejecutivo. “Hay que actuar con energía, estos criminales son muy violentos”.

“[Hay que] construir cárceles donde hay que poner a estos delincuentes y liderazgo, que es lo que desgraciadamente no tenemos. Pueden ayudar hasta cierto punto, pero tengo mis dudas de que vayan a resolver estos problemas”, finiquitó.