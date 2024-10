Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Ancón se suma a municipalidades de Lima Norte que aprobaron ordenanza para prohibir circulación de dos personas en moto

Ancón y otros cuatro distritos de la Mancomunidad de Lima Norte aprobaron una ordenanza que prohíbe a dos personas circular en una misma motocicleta, a fin de reducir los índices de criminalidad registrados en estas comunas y cometidos usando estos vehículos.

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, indicó en RPP que tanto él como las autoridades de Puente Piedra, Comas, Independencia y Santa Rosa buscan con este acuerdo tener un mayor control de los espacios en sus calles y hacer un llamado al Ejecutivo, para implementar la misma medida en casos de estado de emergencia.

Asimismo, precisó que mediante el presidente de la Mancomunidad, Rennán Espinoza, se ha solicitado una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, junto con los alcaldes que conforman esta asociación para tratar los problemas de sicariato y extorsión que ocurren en estos distritos.

"Lo que le pedimos es al ministro que se acerque aquí a Lima Norte para que haya una reunión con los alcaldes. Sí, hemos tenido una reunión articulada con el Ministerio del Interior en Lima, pero es difícil ponerse de acuerdo más de 42 alcaldes, es casi imposible. Nosotros requerimos que el ministro y su equipo nos indiquen cuáles son las estrategias que se van a plantear en este estado de emergencia", dijo.

Bajo su perspectiva, la implementación del estado de emergencia debe contar con tres componentes: trabajo planificado, logística para la Policía Nacional y municipalidades, y trabajo articulado entre el Ejecutivo y gobiernos locales. Sin embargo, para la autoridad, "esas tres cosas en este momento no existen".

"Si usted me pregunta, ¿un estado de emergencia funciona? Sí, funciona, pero al no existir esos tres componentes, esto está tambaleando porque yo me pregunto ¿qué va a pasar el día 61 cuando se acaba el estado de emergencia? Ahí realmente viene el problema y se llama sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad en el estado de emergencia, esto va a fracasar", apuntó.

Vecinos de Ancón no denuncian por temor a represalias

Daza aclaró que si bien los índices de criminalidad no muestran a Ancón en los primeros lugares, esto se debe a que los vecinos no denuncian "por miedo a la represión".

"El que no haya una denuncia no te garantiza de que ese distrito no tenga esos indicadores. Recuerde usted que aquí en Ancón hay dos penales de donde salen todas esas llamadas, donde se genera todo este caos delincuencial", precisó.

En ese sentido, se opuso a la construcción de un nuevo penal en su distrito, calificando como "injusto" que Ancón sea "el patio trasero" de la delincuencia.

"La delincuencia no, no se soluciona el problema delincuencial solamente colocando penales, sino dándole sostenibilidad a la Policía y a las municipalidades, quienes al final nosotros nos quedamos con el problema. Después del día 61, cuando se acaba esta emergencia, el problema nos lo vamos a cargar nosotros, los vecinos y el alcalde", aseveró.

Finalmente, mostró su apoyo a la convocatoria para un nuevo paro este 23 de octubre, aunque afirmó que desde su comuna "no se puede fomentar que el país se pare". "No podemos darnos el lujo de parar aun cuando quisiéramos", sostuvo.