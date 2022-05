Giovanna Peñaflor en RPP | Fuente: RPP

Giovanna Peñaflor, directora de la empresa de investigación sociológica IMASEN, en diálogo con RPP Noticias, señaló que el Ejecutivo y el Parlamento se encuentran actualmente en un “acuerdo tácito” que ha permitido que lleguen a un “precario equilibrio”.

“Me refiero al tema de no dejar que avancen situaciones que pudieran llevan a una censura de ministros, a una mayor escalada de conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo. Creo que esto nos habla fundamentalmente que, hasta 28 de julio, no veremos cambios sustanciales en esta relación que es la de “mantengamos las cosas más o menos en calma” […] No necesariamente es un acuerdo expreso, pero es un acuerdo tácito entre ambos poderes”, refirió.

En ese sentido, señaló que el reciente cambio de ministros de Estado sería parte de la decisión del Ejecutivo de mantener ese equilibrio.

“Mantener el equilibrio con el Congreso, creo que esa es su principal preocupación. El tema de cambiar realmente de políticas o de hacer correctivos no es necesariamente la visión tras esos cambios […] porque no hay, en sí, elementos que permitan pensar que eso forma parte de una reflexión profunda o un mea culpa o tomar conciencia de que se necesita otro tipo de cosas que las que se han venido haciendo. Pero creo que forma parte de este precario equilibrio en el que están el Poder Ejecutivo y el Legislativo”, explicó.

Además, señaló que bastaría que alguno de esos dos poderes del Estado “se mueva” para que “todo caiga”.

“Estamos en una situación de fragmentación donde no hay una visión claramente predominante ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento […] Basta que uno se mueva para que esta situación se caiga. Saber cuándo eso va a ocurrir, qué es lo que va a motivar un cambio real en las actuales circunstancias no es muy fácil saberlo. Creo que uno de los elementos determinantes va a ser el cambio de la Mesa Directiva del Congreso. Y, en el caso del Ejecutivo, cómo vayan desenvolviéndose […] las denuncias y críticas de las que es objeto”, sostuvo.

Factor Vladimir Cerrón

Respecto a los recientes cuestionamientos del fundador del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, al cambio de ministros, la analista señaló que revela también un “precario equilibrio” dentro del Ejecutivo.

“Ahí también estamos hablando de un precario equilibrio, ese tira y afloja constante que hemos visto también, desde hace varios meses, donde los votos que tiene Perú Libre en el Congreso son los que terminan incidiendo en cuánto poder tiene Vladimir Cerrón. Obviamente su poder se acrecienta cuando se ven temas como vacancia o este tipo de cosas”, explicó.

Además, señaló que “no hay un ganador” en esta lucha de facciones dentro del Ejecutivo.

“Y eso se nota en esas fluctuaciones con respecto a Vladimir Cerrón que, claro, no pierde oportunidad en señalar, en algunos momentos, su posición sobre nombramientos de ministros, pero ya que lo haga público es señal de que no está en su mejor momento”, refirió.

Partidos políticos

Sobre el alto nivel de ausentismo y la baja participación de nuevos líderes en las elecciones internas de candidatos a las próximas elecciones municipales y regionales, Peñaflor señaló que las “sucesivas reformas y cambios” en torno a los partidos, no han tenido resultados positivos.

“Porque no es que se haya detenido el proceso de deterioro en el que están, desde hace mucho tiempo, sino que finalmente ha continuado disminuyéndose la capacidad de convocatoria de representación de los partidos. Y eso es algo que debería atenderse de manera inmediata, pero, lamentablemente, eso requiere de una vocación de auto reforma que no existe”, afirmó.

Asimismo, señaló que “obligar a los candidatos” a pertenecer a los partidos que representarán, “no va a dar mejor resultado”.

“Ha quedado claro que obligar a que los candidatos pertenezcan a partidos políticos no nos va a dar un mejor resultado en estas elecciones municipales y regionales, porque, finalmente, estamos viendo que hubo baja convocatoria, esta falta de renovación en las postulaciones, esta falta de gente que sea capaz de ser vista como solución. Y creo que, incluso, uno de los ejemplos es lo que podemos estar viendo a nivel de las candidaturas de Lima Metropolitana y probablemente lo veamos también en las regiones”, señaló.