Jorge del Castillo critica ‘cuarto de guerra’ del Ejecutivo: “No hay política del Estado en seguridad ciudadana”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excongresista del APRA, Jorge del Castillo, cuestionó la actual estrategia del Gobierno de presentar los resultados de la lucha contra la delincuencia en el denominado ‘cuarto de guerra’ que lidera la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, el también ex jefe del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Alan García sostuvo que el hecho de presentarse a diario a dar cuenta sobre la captura de delincuentes puede perjudicar la imagen de la mandataria.

“No me parece (lo del cuarto de guerra) que cada uno tiene su función la policía debe hacer sus anuncios: el ministro del Interior debe dirigir algunas cosas del sector y la presidenta una cosa muy trascendente, pero si sale todos los días a decir hemos agarrado cuatro rateros y un marca acá yo creo que va en desmedro de ella”, sostuvo.

“Creo que aquí lo que no hay es política del Estado en nada y menos en seguridad ciudadana, o sea ahí no hay tampoco. No se ha tenido el cuidado de que el principal problema del Perú que es la falta de seguridad tenga una política definida”, añadió.

Cambios en el actual Gabinete

Del Castillo también se refirió a la actual situación del Gabinete Ministerial, presidido por Gustavo Adrianzén. Según indicó, la mandataria desperdició las oportunidades que tuvo de refrescar el Gabinete y así mantener la popularidad de su gestión.

“El cambio tendría que haber sido en dos oportunidades, ya se le pasó el tren, con un gabinete de amplia base, con peruanos de prestigio sean de partidos o no ya verá uno quién acepta”, indicó.

“Pero esto ha ido de más a menos y a estas alturas ya se hace difícil un gabinete así, mucho más difícil. ¿Quién quiere ser jefe del Gabinete de un Gobierno de 4 % y que está de salida y tendrá mil problemas?”, agregó.

Asimismo, señaló que, pese a que las interpelaciones no contribuyen a la estabilidad, los ministros deben presentarse para dar cuenta sobre las diversas problemáticas que se presentan en las carteras como el caso de las intoxicaciones por el programa Wasi Mikuna.

“La gente piensa que interpelar es pelar, no ayuda a la estabilidad tanto lío, pero si tienes un tema de niños intoxicados, cómo no se va a interpelar a la ministra. El problema no es el cambio de nombre de la entidad de Qali Warma a Mikuna. No es un problema de nombre y de etiquetas, es un tema de que pongan compromiso”.