Pleno del JNE rechaza amenazas de muerte contra su presidente, Jorge Salas Arenas, y ataques a la institución

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la amenaza de muerte contra el titular de este organismo electoral, Jorge Salas Arenas, así como los ataques contra la institución a raíz de los discursos de odios y actos de violencia por parte del grupo denominado ‘Los combatientes’ el pasado jueves 6 de julio.

“Expresamos nuestro tajante rechazo a la amenaza de muerte contra el presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, proferida por el integrante de un grupo denominado ‘Los Combatientes’, el pasado jueves 6 de julio, durante una manifestación frente a la sede institucional ubicada en el centro de Lima”, dice el primer párrafo del pronunciamiento.

En ese sentido, manifestaron su disconformidad a los discursos de odios y “expresiones agraviantes” en contra de Jorge Salas Arenas y criticaron que dichas acciones agraviantes y difamatorias no solo han irrumpido en la jornada laboral de los funcionarios del JNE, sino que también vulneraron el derecho al honor y la dignidad amparado en la Constitución Política.

#LoÚltimo | Pronunciamiento del Pleno del JNE sobre amenazas de muerte al titular y ataques a la institución pic.twitter.com/X1jdRvKCkS — JNE Perú (@JNE_Peru) July 12, 2023

“La irracionalidad y violencia con la que se manifi­estan determinados grupos radicales, como el de ‘Los Combatientes’, socavan las bases de la democracia poniéndola en peligro. Como peruanos no debemos ni podemos permitir que la diatriba, el odio y la violencia se instalen en nuestro país y nos conviertan en una sociedad carente de valores democráticos con poca capacidad de diálogo y debate respetuoso”, agregó.

Por ello, requirieron al Ministerio Público “una pronta y efectiva acción” contra estos actos de violencia y hostigamiento mediante la realización de las indagaciones frente a los hechos “que ponen en riesgo la integridad física y lesionan la honorabilidad” de Jorge Salas Arenas y el Jurado Nacional de Elecciones.

La denuncia

En vísperas, durante una manifestación frente al local principal del JNE, ubicado en el Cercado de Lima, el líder del grupo violento 'Los combatientes' -facción radical de ‘La Resistencia’-, Roger Ayachi, gritó: "Nuestra consigna es enviarle a la cárcel, a este prevaricador, a este fraudulento, o la muerte. Nosotros, lo que nos proponemos, lo conseguimos, y lo vamos a conseguir con el apoyo de Fiscalía, con el apoyo del Congreso".

En diálogo con RPP, Jorge Salas Arenas había señalado que el hostigamiento parte por el presunto fraude electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021, que disputaron los entonces candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Al respecto, Salas Arenas dijo en La Rotativa del Aire que, aunque ha recibido amenazas constantes por la consigna del fraude electoral, sí es la primera vez que Ayachi Soria lo amedrenta en público.

“No he estado presente en el lugar de los hechos, pero sí he visto que un señor -conocido por sus múltiples ataques y pertenencia simultánea a varios grupos organizados que realizan esta labor costosa y, además, con itinerario fijo y logística adecuada para el efecto- ha proferido una amenaza severa. No solamente [ha pedido] encarcelamiento, sino también la muerte”, declaró.

Para el titular del JNE, Ayachi Soria tendría la “protección” de integrantes de la Fiscalía y del Congreso porque -sostuvo- este gritó públicamente que cuenta con el “apoyo” de ambas instituciones.

“Es la primera vez que se le identifica vociferando la amenaza a todo cuello, a voz en cuello y declarando que se encuentra protegido y que está seguro de sus objetivos, porque tiene la protección del Congreso y de la Fiscalía. Creo que este señor debe tener la protección de algunos en el Congreso y en la Fiscalía”, aseveró.