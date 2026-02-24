José María Balcázar toma juramento a su primer gabinete ministerial con Hernando de Soto a la cabeza

Designación de Hernando de Soto como premier tranquiliza a la oligarquía peruana, pero deteriora el apoyo popular. Un teórico neoliberal que en la práctica devino en fracaso, pues no se trata solo de formalizar la propiedad, incentivar la desregulación estatal y alienar a la…— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 23, 2026
Reacciones de la elección de Hernando de Soto como premier
El prófugo líder de Perú Libre y candidato presidencial, Vladimir Cerrón, ha expresado su molestia con el nombramiento de Hernando de Soto.
El presidente de la república, José María Balcázar Zelada, sostuvo esta mañana una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 21, 2026
El 21 de febrero, José María Balcázar se reunió con los titulares de Economía, Denisse Miralles, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
El presidente de la república, José María Balcázar, recibió en Palacio de Gobierno al economista Hernando de Soto. Durante la reunión, dialogaron sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la… pic.twitter.com/wNNUfFpPH0— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 21, 2026
En un encuentro previo, Balcázar Zelada y su nuevo premier, Hernando de Soto, conversaron sobre el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional.
Aún se desconoce si los ministros nombrados por José Jerí se quedarán. El presidente José María Balcázar dijo que evaluaría si es que conserva a unos cuantos ministros del gobierno pasado.
El presidente de la República, José María Balcázar, tomará juramento este martes a su nuevo Gabinete ministerial.
