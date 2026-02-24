Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO
Último momento -

José María Balcázar toma juramento a su primer gabinete ministerial con Hernando de Soto a la cabeza

José María Balcázar toma juramento a su primer gabinete ministerial con Hernando de Soto a la cabeza

El economista Hernando de Soto asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros. Su llegada al cargo ha generado opiniones divididas en el Congreso.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Reacciones de la elección de Hernando de Soto como premier

El prófugo líder de Perú Libre y candidato presidencial, Vladimir Cerrón, ha expresado su molestia con el nombramiento de Hernando de Soto.

El 21 de febrero, José María Balcázar se reunió con los titulares de Economía, Denisse Miralles, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

En un encuentro previo, Balcázar Zelada y su nuevo premier, Hernando de Soto, conversaron sobre el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional.

Aún se desconoce si los ministros nombrados por José Jerí se quedarán. El presidente José María Balcázar dijo que evaluaría si es que conserva a unos cuantos ministros del gobierno pasado. 

El presidente de la República, José María Balcázar, tomará juramento este martes a su nuevo Gabinete ministerial.

Te recomendamos

Tags

Hernando de Soto gabinete ministerial José María Balcázar

Lo último en Política

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad