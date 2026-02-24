Hernando de Soto ratifica que asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros

El economista Hernando de Soto indicó en RPP que asumirá este martes el cargo de presidente del Consejo de Ministros.

En declaraciones exclusivas a RPP, el economista Hernando de Soto negó haber presentado su renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros.

De Soto se pronunció así después de que circularan rumores sobre una presunta renuncia al cargo horas antes de que el presidente de la república, José María Balcázar, tomara juramento al nuevo gabinete ministerial.

“Por supuesto, todo sigue viento en popa. Es un compromiso… esos son rumores que ni siquiera voy a calificar”, declaró a ‘La Rotativa del Aire’.