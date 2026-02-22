José María Balcázar habría plagiado tesis de su hijo para publicarla como libro, según reportaje

Un reportaje del dominical Panorama reveló un supuesto acto de deshonestidad intelectual del presidente de la República, José María Balcázar Zelada. De acuerdo con el informe, el libro titulado 'Medidas autosatisfactivas', publicado en el año 2005, bajo el sello de la editorial Rodas y con su nombre como autor, no es una obra original del mandatario, sino una transcripción íntegra de la tesis de grado de su propio hijo, José Balcázar Quiroz.

El documento original fue presentado en 2004 para que el joven se titulara como abogado y un año después su padre, Balcázar Zelada, lo publicó como propio para agregarlo a su registro personal de producción intelectual.



La evidencia presentada por Panorama muestra que el plagio no se limitó a conceptos generales, sino que abarcó una copia fiel de la tesis, incluyendo el índice, la bibliografía y hasta los pies de página.

El reportaje señala que párrafos enteros sobre temas complejos, como la función de la epistemología en las ciencias jurídicas, aparecen exactamente iguales en ambos textos, sin que el entonces juez realizara ningún aporte académico propio o esfuerzo de redacción distinto al del trabajo original de su descendiente.

Intereses detrás de la publicación

La motivación detrás de este acto se remonta al año 2005, cuando José María Balcázar se desempeñaba como vocal supremo provisional. En aquel momento, el magistrado buscaba una plaza titular ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

De acuerdo al dominical, el sistema de evaluación otorgaba puntaje adicional por la publicación de libros, lo que impulsó a Balcázar a presentar tres obras en un tiempo récord para elevar su calificación en el concurso de ascenso. Fue en este contexto que habría tomado el manuscrito de su hijo para convertirlo en un libro de 233 páginas y así acreditar méritos académicos.

El reportaje subraya que esta maniobra le permitió engañar a la judicatura nacional y obtener el cargo de juez supremo. Los expertos legales consultados por Panorama coinciden en que, de haberse descubierto el fraude en su momento, Balcázar habría enfrentado no solo el fin de su carrera en el Poder Judicial, sino también un proceso penal por el delito cometido contra la fe pública y la propiedad intelectual.

"Esto en el momento en que él era juez, si se hubiera descubierto, evidentemente constituía el inicio de un proceso penal contra él y automáticamente su destitución del Poder Judicial", afirmó el exjuez supremo Iván Sequeiros en declaraciones a Panorama.

Un análisis detallado expuesto en el reportaje también revela coincidencias exactas en citas de autores, donde incluso los números de página citados en las referencias bibliográficas coinciden.

Además se hace mención que en la dedicatoria del libro, Balcázar Zelada agradece a varias personas, entre ellas a su propio hijo, autor de la tesis plagiada.