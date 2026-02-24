Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Enrique Valderrama tras elección de José Balcázar: "Este Congreso difícilmente pudo haber producido algo bueno"

Enrique Valderrama afirma que el Congreso
Valderrama mostró su preocupación por la posible continuidad de ministros vinculados a lo que denominó como una "repartija parlamentaria". | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El candidato a la Presidencia por el APRA también expresó su preocupación por la posible continuidad de ministros vinculados a lo que denominó como una "repartija parlamentaria" entre determinadas agrupaciones políticas.

Elecciones
00:00 · 10:21

El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, afirmó que el Congreso "difícilmente pudo haber producido algo bueno" tras la llegada de José Balcázar a la Presidencia y agregó que este poder ha gobernado el país en los últimos años.

En diálogo con RPP, sostuvo que, frente a una gestión que calificó como "corta y frágil", se debe exigir que no intervenga en las elecciones de abril y que evite adoptar medidas económicas que comprometan la estabilidad del país.

En ese sentido, manifestó que la designación de Hernando de Soto en la Presidencia del Consejo de Ministros garantizará este segundo punto, pues su presencia en el gobierno le genera "una primera tranquilidad", aunque precisó que será necesario evaluar cuál será la conformación completa del gabinete.

Así, expresó preocupación por la posible continuidad de ministros vinculados a lo que denominó como una "repartija parlamentaria" entre determinadas agrupaciones, mencionando a Alianza para el Progreso (APP) y Podemos. Por lo mismo, señaló que será necesario vigilar las contrataciones y designaciones que se realicen hasta julio en el Estado.

Recorrido por ciudades del norte

Respecto a su campaña electoral, Valderrama dijo que en sus recorridos por regiones como Chimbote, Piura, Tumbes y La Libertad pudo recoger un sentimiento de frustración y descontento de la población hacia la política en general. Señaló que esto se refleja en el 40 % y 50 % del electorado que aún no define su voto, de acuerdo con diversas encuestadoras.

"Veo que la gente está pidiendo un cambio. Veo que la gente se ha cansado, definitivamente, de que gobiernen determinadas facciones o fuerzas desde el Congreso y lo hagan de la manera que lo están haciendo", sostuvo.

Afirmó que los principales temas señalados por la población durante su recorrido fueron la seguridad ciudadana, la situación de la salud pública y el estado de la infraestructura urbana, especialmente pistas y veredas.

"Es casi un pecado enfermarte más allá de la una de la tarde en los pueblos del Perú porque no encuentras quién te atiende en el centro de salud cercano y, evidentemente, eso ya ni siquiera distingue condición o economía", comentó.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Enrique Valderrama APRA Elecciones 2026 Epetm

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA