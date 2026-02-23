¿Qué se sabe de las causas por las que cayó el helicóptero de la FAP en Arequipa y por qué iban a bordo 11 civiles?

La Fuerza Aérea del Perú (FAP), a través de un comunicado, informó que este lunes se encontraron los restos del helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial el último domingo, en pleno vuelo. La aeronave fue hallada en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa.

La entidad castrense precisó que sus 15 ocupantes fallecieron: 4 tripulantes militares a cargo del vuelo y 11 civiles, entre los cuales se encontraban 7 menores, con edades entre los 3 y 17 años.

Al respecto, la FAP realizó una conferencia de prensa en la que brindaron detalles respecto a las labores de búsqueda del helicóptero, las circunstancias en que se produjo el accidente y la presencia de civiles en el fatídico vuelo, que se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate en la referida región, afectada por las recientes lluvias temporales.

¿Qué se sabe de las causas por las que cayó el helicóptero y por qué iban a bordo 11 civiles?

En la conferencia de prensa, el teniente general Gregorio César Mendiola Lomparte, comandante de Operaciones de la FAP, indicó que la nave partió desde Lima-Callao hacia la Base Aérea de Vítor, en Arequipa, a donde debía arribar a las 4:20 pm. del último domingo.

"Durante el vuelo, cerca de la ciudad de Chala, el helicóptero perdió comunicación. Tuvo la última comunicación con el servicio de tránsito aéreo, y unos minutos después, mediante el sistema sky router que venía dando la información de toda la ruta del helicóptero, empezó a marcar una posición fija al este de Chala, a la altura del pueblo Chala vieja, y es ahí donde se orientó la búsqueda, con apoyo de la PNP, y luego con la patrulla de la base aérea de Vítor, que se desplegaron por tierra, llegando en la noche", señaló.

"Durante la madrugada [de hoy], han estado caminando y, a las 6:30 am., aproximadamente, encontraron el lugar del accidente", acotó.

El teniente Mendiola indicó que los cuerpos aún "se encuentran en proceso de ser rescatados", ya que, según dijo, debe mediar la autorización de la Fiscalía de la zona. "Posterior a eso, [debemos] llevarlos al área de Arequipa, que es su jurisdicción, para poder hacer los procedimientos de ley", sostuvo.

Respecto a las causas del siniestro, Mendiola señaló que el comandante general de la FAP dispuso hoy "el inicio y la activación de la investigación del accidente".

"Nuestra junta de investigación de accidentes va a realizar la investigación desde antes, lo que ocurrió durante, y realizará las pruebas y exámenes a todos los restos del material para buscar la verdadera causa del accidente", sostuvo.

No obstante, destacó que el helicóptero había pasado su última "reparación mayor" en 2024 y que la siguiente le correspondía recién en 2031.

"El tema del mantenimiento, cada vez que una aeronave vuela pasa por un proceso riguroso de mantenimiento y se le llama aeronave operativa. Cuando la aeronave está operativa, el vuelo es seguro", indicó.

"Su último mantenimiento […], una inspección mayor del helicóptero, una reparación mayor fue en 2024. Ha volado, hasta la fecha, aproximadamente, 288 horas y su siguiente inspección mayor, o sea una reparación más grande, debería ser en 2031. Tiene esa garantía del personal de mantenimiento aerotécnico de nuestra fuerza aérea", aseguró.

Pero, ¿por qué viajaba personal civil, incluidos menores de edad? Al respecto, Mendiola Lomparte indicó que se trataba de familiares del personal militar y que todos "estaban autorizados", y contaban con "su tarjeta de identidad Fuerza Aérea". No obstante, evitó responder sobre los motivos por los que se encontraban a bordo.

"Los helicópteros de la Fuerza Aérea son helicópteros utilitarios que, en este caso, se desplazaba a cumplir misiones y de apoyo a la lucha contra los desastres naturales. Como tienen conocimiento, la ruta, la Panamericana Sur está bloqueada en diferentes sitios por activaciones de las quebradas. Y es una manera de hacer acciones cívicas a través de nuestros vuelos que llamamos operaciones de transportes aéreas-logísticas", explicó.

"Incidiendo en el tema del por qué viajan, es un vuelo de acción cívica, son vuelos donde pueden viajar personas en diferentes órdenes: personas que pertenecen a las FF.AA., funcionarios públicos, familiares e, inclusive, personal extra FAP. Lo tenemos normado y está autorizado. ¿Por qué viaja cada familia a esos lugares? Algunos radican por allá, otros van en épocas de necesidades familiares que no quisiera yo comentar porque es muy privado de ellos", agregó.

Por su parte, el coronel Marco Ramírez Mejía, director de información e intereses aeroespaciales de la FAP, señaló que los deudos de todas las víctimas ya habían sido notificados del hallazgo y que se estaban realizando las coordinaciones para que lleguen a Arequipa.

"Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con todos los familiares de los fallecidos. Estamos brindándoles todo el soporte que ellos pueden necesitar. Asimismo, algunos vienen de Piura, estamos viendo algunas alternativas de traerlos en estas aeronaves. Una vez que sean recuperados los cuerpos y posterior al levantamiento, van a ser conducidos a donde los familiares puedan designar su entierro", puntualizó.