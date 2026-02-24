José María Balcázar tomará juramento este martes a su primer Gabinete ministerial

El presidente de la República, José María Balcázar, tomará juramento este martes a su nuevo Gabinete ministerial, el cual estará encabezado por el economista Hernando de Soto.

La noticia fue oficializada mediante un comunicado de la Presidencia difundido a través de sus redes sociales, aunque -hasta el cierre de este informe- se desconoce la hora de la convocatoria.

La designación de De Soto al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) responde a la necesidad del Ejecutivo de buscar estabilidad y tender puentes tras la reciente crisis política que desencadenó la salida del expresidente José Jerí.

Reacciones en el Congreso

El nombramiento de De Soto no pasó desapercibido en el Parlamento, donde representantes de cuatro bancadas principales expresaron sus primeras impresiones, mostrando un respaldo mayoritario, aunque con ciertos matices.

Desde el fujimorismo, la legisladora Patricia Juárez hizo un llamado público a dejar de lado las diferencias ideológicas y apoyar la gobernabilidad. Consideró que la figura de De Soto puede aportar la cuota de tranquilidad que el país requiere en estos momentos.

En tanto, Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña, emitió un comunicado oficial para saludar la decisión del presidente Balcázar. APP calificó el nombramiento como una "muestra clara de equilibrio técnico-político", y destacó la trayectoria internacional del economista.

Por su parte, los legisladores de Renovación Popular saludaron el peso académico y la experiencia de Hernando de Soto. Coincidieron en que su llegada a la PCM podría servir como un amortiguador frente a las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Finalmente, las agrupaciones de izquierda mostraron una postura más cautelosa, y señalaron que estarán expectantes a la conformación del resto del gabinete, así como a los lineamientos generales que plantee el nuevo titular de la PCM cuando acuda a pedir el voto de confianza.