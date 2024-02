Lima José Ugaz: “Estamos en una lucha que nos está llevando a la destrucción”

“Estamos en una lucha intestina que nos está llevando a la destrucción”. Esas fueron las palabras del exprocurador anticorrupción José Ugaz para pedir un mínimo consenso entre los actores de todos los niveles institucionales, políticos y de la sociedad civil.

En Enfoque de los Sábados, Ugaz señaló que, lastimosamente, el país se encuentra “en un plan de estar unos tratando de vencer a otros”, en referencia a la crisis política que han desatado las declaraciones de Jaime Villanueva, aspirante a colaborador eficaz y exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Y es que las revelaciones de Villanueva al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, incluyen a congresistas y hasta la propia presidenta Dina Boluarte.

“Este es el momento en que hay que hacer una invocación a todos los peruanos; en particular, a la clase política -aunque nos ha demostrado que no tiene mucha capacidad de escucha ni de reacción-, pero el Perú no puede seguir en este plan de estar unos tratando de vencer a otros”, aseveró.

Finalmente, el exprocurador anticorrupción convocó un espacio de diálogo para “parar esta caída en el vacío en el que estamos”, a fin de proponer un plan mínimo como “otros países que han hecho pactos básicos para sostener la viabilidad como país”.