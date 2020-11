Julio Guzmán denuncia que APP y Acción Popular negociaron puestos en nuevo Gabinete y prórroga de elecciones

El líder del Partido Morado indicó que obtuvo esta información de varias fuentes. | Fuente: Andina

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, denunció la noche de este martes que durante votación de la vacancia presidencial, Acción Popular y Alianza Para el Progreso habrían estado en negociaciones para definir puestos en el próximo Gabinete Ministerial y la prórroga de las Elecciones Generales 2021.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, el también precandidato presidencial indicó que obtuvo esta información de varias fuentes y que ante el riesgo de que se posterguen los comicios del próximo año era necesario denunciarlo.

“Ahorita se están repartiendo el poder y además de repartirse el poder para ver quién va a gobernar de acá al próximo año, también se está decidiendo acá si los peruanos vamos a votar el 2021 en abril o no y defender nuestro derecho de votar en elecciones libres en 2021”, dijo.

“Estoy en este momento denunciando directamente, estoy denunciando ahorita a los sectores de Acción Popular y Alianza Para el Progreso, lo estoy haciendo de una forma directa”, agregó.

En esa línea, Guzmán instó al Parlamento que se ponga a la altura que necesita el país para darle estabilidad, caso contrario se tendría que hacer un llamado a la ciudadanía para movilizaciones en las calles.

“Lo que invoca el Partido Morado, es que si el parlamento no se va a poner a la altura y no va a darle estabilidad al país y tratar de sacar toda esta mentira, nosotros debemos llamar a la gente a las calles a movilizarse. Si no se defiende esto en el Parlamento, lo defenderemos en las calles, pero no puede ser”, indicó.