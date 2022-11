Desde las 2pm., se desarrollará la movilización contra el gobierno de Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias

Diversos colectivos ciudadanos han convocado a la marcha 'Reacciona Perú', que tendrá lugar este sábado desde las 2:00 p.m. en diversas regiones del país. La movilización ha sido organizada como una acción de protesta contra el gobierno de Pedro Castillo, y se han sumado, vía redes sociales, personajes políticos y congresistas de la República de bancadas opositoras como Fuerza Popular y Renovación Popular.

Al respecto, uno de los organizadores de la marcha, el abogado Lucas Ghersi, resaltó que el objetivo de la movilización "es buscar una solución a la crisis política" ante "un gobierno implicado cada vez de manera más clara en la corrupción".

"Estamos viendo (...) un país que se deteriora, sus instituciones que se vienen abajo. El gobierno no ha podido comprar urea, todo el tiempo amenazan con el golpe de Estado, con el cierre del Congreso", resaltó en Ampliación de Noticias.



Salida a la crisis

Al respecto, consideró que hay más de una salida a la crisis política, aunque resaltó que la "más limpia" es la vacancia presidencial por incapacidad moral.

"La solución constitucional a la crisis, la más limpia, es la vacancia por incapacidad moral (...) Además de la vacancia, está la posibilidad de que el presidente sea suspendido. También está la posibilidad de que se apruebe la destitución del presidente a través del procedimiento de acusación constitucional sobre la base del pedido de la fiscal de la Nación", indicó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de que también la vicepresidenta de la república, Dina Boluarte, "deje su cargo".

"Para que la crisis se resuelva de verdad y volvamos a un poco de normalidad en el país, también es necesario que Dina Boluarte deje su cargo y que se convoquen a elecciones adelantadas generales. Solo con esa fórmula podrá haber resolución a esta crisis que es tan dolorosa para el país y pone en riesgo el estado de derecho, porque este Gobierno ha amenazado siempre con el rompimiento del orden constitucional", sostuvo.

Sin embargo, señaló que estas salidas implican la decisión del Parlamento el cual, según dijo, no tiene "voluntad política ni para aprobar la vacancia, ni para el adelanto de elecciones ni para nada".

"El Congreso no reacciona, está en la inercia, de repente porque quieren, a como dé lugar, quedarse en sus curules hasta el 2026 (...) El Congreso, como colectivo, en este momento, no está a la altura de las circunstancias. La marcha va a ir al Congreso (…) para exigirles a ellos que den una solución a la crisis política. No se trata de decir que el Congreso es una entidad sacrosanta, tiene su cuota de responsabilidad al no ser capaz de resolver estos problemas tan graves", refirió.

Agregó que la marcha es convocada por "personas que conocen la realidad del Perú" y que son concientes de que el presidente mantiene apoyo social en diversas regiones del sur.

"Hemos viajado a diferentes regiones y es claro que en el país hay fragmentaciones, y que el país no es unánime y que hay personas, sobre todo en el sur, que sí respaldan al presidente. Pero también es verdad que ese respaldo ha ido erosionándose porque al presidente ya no se le percibe como una persona de izquierda, honrada, que viene a trabajar desde su perspectiva, sino que es un señor corrupto y es un autoritario", manifestó.

Un grupo minoritario apoya al presidente

Por su parte, Jorge Lazarte, líder del Movimiento Integridad, que también participará en la marcha de hoy, resaltó que es "un grupo minoritario" el que pide que "dejen trabajar" al presidente.

“Esa solicitud de un grupo minoritario de la población, porque más del 70 % rechaza el trabajo del presidente porque es mediocre y ha demostrado ser mediocre desde el comienzo de este Gobierno. Y un país que tiene tanta necesidad (…) no puede tener a un líder mediocre (...) Cómo vamos a dejar trabajar a un presidente que está tirando por la borda el esfuerzo de años, de sacrificio de peruanos en el país", sostuvo.

Asimismo, indicó que a la movilización de hoy debería sumarse "la gente que tiene mayor necesidad" y "la izquierda".

"Esta movilización en todo el país debería estar repleta de la gente que tiene mayor necesidad. Y en segundo lugar, de la izquierda porque éste es un gobierno de izquierda que representa a la izquierda. Y si la gente de izquierda no cree que la mediocridad de este Gobierno es lo que representa su ideología, entonces deberían ser los primeros en protestar”, señaló.