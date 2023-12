Pedro Pablo Kuczynski defendió indulto a Alberto Fujimori y criticó a la CIDH: "Hay una influencia izquierdista"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) afirmó este viernes que el indulto humanitario que concedió a favor del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) en diciembre del 2017 cumplió con la ley.

En declaraciones al programa Ampliación de Noticias, el exmandatario señaló que su decisión quedó ratificada con la resolución emitida Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el beneficio al Fujimori Fujimori y ordenó su excarcelación del penal de Barbadillo, en Ate.

“Lo bueno es que se ha confirmado que el indulto humanitario que yo di en el 2017 estuvo bien y legalmente dado. No discuto los procesos que ha tenido el señor Fujimori, pero su salud justificaba ese llamado indulto y se procedió legalmente y bien. Seis años después se reconfirma esto”, aseveró.

Kuczynski Godard, quien renunció a la Presidencia del Perú en marzo del 2018 antes de que se debatiera una segunda moción de vacancia en su contra, contó que recibió el agradecimiento de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Me ha agradecido antier por el esfuerzo del indulto y lo tomo a bien, pero ahí nos quedamos”, señaló.

Asimismo, el exmandatario consideró que, en este caso, no correspondía que se solicitará un nuevo indulto al Gobierno de Dina Boluarte.

“El indulto previo estuvo bien dado y desde el punto de vista técnico no se necesitaba un nuevo indulto, sino la implementación de lo que se dio legalmente. En términos de salud, es obvio que el señor Fujimori está en una peor salud ahora que hace seis años. Está, a todo parecer, con una fibrosis pulmonar aguda, que es una enfermedad que puede ser fatal”, indicó.

PPK también reveló que, cuando otorgó el indulto humanitario hace seis años, tenía previsto reunirse con las víctimas de las esterilizaciones forzadas y los deudos de las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos. Sin embargo, afirmó que fue imposible iniciar la “labor conciliadora” por las constantes fricciones con el Congreso, de mayoría fujimorista.

“Yo estaba presionado constantemente por una abrumadora mayoría que me retiraba ministros, que me trató de vacar una vez; pero intentó una segunda vez diciendo que estábamos influenciando a congresistas a través de los llamados ‘Mamani videos’. Era un juego bien duro y eso me quitó tiempo y no persistí en esa labor conciliadora”, alegó.

PPK critica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Asimismo, el exmandatario se refirió al pronunciamiento del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez, quien ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori.

Al respecto, señaló que “hay una influencia izquierdista” en los organismos de la Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre ellos – mencionó – la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Lamentablemente, los organismos interamericanos son bastantes politizados y por eso hay reacciones fuertes […]. Hay una influencia izquierdista en algunos organismos, la Comisión Interamericana, sobre todo, y eso es muy preocupante porque les protegen los derechos a unos y no a otros”, aseveró.