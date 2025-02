Martín Ojeda dice que paro de transportistas convocado para este jueves "viene solamente" del sector "ilegal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, en diálogo con RPP, indicó que su organización no acatará el paro convocado por un sector de transportistas para este jueves, 6 de febrero.

Como se recuerda, ayer, domingo, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en entrevista con nuestro medio, anunció que esta nueva paralización responde a la falta de preocupación de las autoridades por contener la creciente ola de criminalidad.

"El año pasado cerramos con más de 2 140 asesinatos. Cerramos al 31 de enero, más de 180 asesinatos. ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántos hermanos trabajadores espera este gobierno de hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política, no hay liderazgo", expresó.

Al respecto, Ojeda aseguró que la medida de protesta "viene solamente del transporte ilegal".

"En absoluto, no la vamos a acatar, porque esto viene solamente del transporte ilegal. Quien presume su posición pertenece a un partido violentista, como es el del señor Antauro Humala y, aparte de eso, representa al 100 %, eso sí, al transporte de auto colectivo ilegal, que es lo que tanto daño hace al país y a Lima y Callao", señaló.

“No vamos a participar […]. Los corredores complementarios no van; el Metropolitano no va; UNT no va; ANATE no va”, acotó.

No obstante, Ojeda destacó que la decisión de su gremio no significa un respaldo a la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"Esto no quiere decir que estamos con este ministro del Interior. Estamos totalmente en desacuerdo, nos ha dejado plantado dos veces. Una con la congresista Patricia Juárez, que se ha puesto la camiseta del transporte, y otra con la ATU, indicando que tenía otras situaciones más urgentes. Si él considera que no es urgente 9 atentados a 7 empresas en una zona focalizada como Huaycán, no sabemos qué tipo de ministro tenemos”, refirió.

“Con el ministro, no, para nada. Consideramos que sus políticas públicas en el Mininter están siendo socavadas por él mismo”, remarcó.

"Sectores que no representan al transporte formal han convocado a este paro"

Por su parte, Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transportes Urbanos de Lima y Callao, también indicó que no se sumará al paro del próximo jueves, "por una cuestión de principios".

"No va[mos] a parar el día que se ha convocado. Consideramos que un sector informal o unos sectores que no representan al transporte formal han convocado a este paro. Y no estamos participando de ello no porque no se tenga razón, sino por una cuestión de principios. Nosotros sí estamos siendo objeto de la extorsión y el sicariato”, sostuvo.

“Tenemos que analizar claramente qué es lo que está fallando en esta cadena de responsabilidad de las autoridades. ¿Falla el Gobierno central? ¿Falla el Legislativo, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Inpe?", agregó.

El dirigente señaló que si deciden tomar una medida de fuerza, esto será luego de "un análisis".

"Si [Dina Boluarte] sale a los medios y dice que la criminalidad ha desaparecido, nosotros tenemos que decirle, desde nuestro sector, que no ha desaparecido", destacó.

Por otro lado, entre los gremios que han anunciado que participarán en el paro están la Alianza Nacional de Transportistas, la Asociación Nacional de Transportistas y algunos gremios de interurbanos, mototaxistas, colectiveros, comerciantes, y representantes de mercados y bodegas.