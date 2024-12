Ministro de Salud: “No tengo certeza de que la presidenta se haya operado”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Ministro de Salud sobre operación de Dina Boluarte: “No tengo certeza de que la presidenta se haya operado”

El ministro de Salud, César Vásquez, dijo este miércoles que no le consta que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en la nariz, tal y cómo lo afirmó en la víspera el ex primer ministro Alberto Otárola.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minsa recordó que el asumió el puesto el 19 de junio de 2023 y que, en ese periodo, nunca se le notificó de alguna intervención a la mandataria por un “problema respiratorio”.

Y es que, de acuerdo con una investigación de la periodista Sonia Suyón, la jefa de Estado se ausentó de sus funciones por un espacio de doce días, entre el 28 de junio y el 10 de julio del 2023.

“El tema médico de cualquier paciente, de cualquier persona, es un tema absolutamente reservado y creo que las leyes peruanas así lo contemplan. A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidente se haya operado, yo no he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época cuando he estado como ministro”, respondió a los medios de comunicación.

Ministro de Salud dice que se busca destituir a Dina Boluarte

Vásquez indicó que su función como ministro no es “atender a la presidenta en la salud” y ratificó que, en todo caso, la jefa de Estado nunca dejó de ejercer sus funciones durante ese periodo de tiempo.

Así también lo ha dicho el expremier Alberto Otárola, quien manifestó que Boluarte Zegarra lideraba virtualmente la sesión del Consejo de Ministros.

“Lo que sí me consta a mí, y tengo que dejarlo claro, es que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones”, apuntó el ministro Vásquez.

“En cuanto al procedimiento médico que supuestamente se ha hecho, yo lamento como médico y ministro de salud, que hay colegas médicos que se estén prestando a este show de querer exponer el lado privado que representa un manejo médico para un paciente”, agregó.

Finalmente, el integrante del Gabinete Ministerial señaló que le “están buscando las cinco patas al gato” y consideró que, detrás de la información ventilada, hay intereses que buscan “desestabilizar” el país y destituir a la presidenta.