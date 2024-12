Luciano López tras declaración de Alberto Otárola: "Ha confesado una infracción constitucional que él ha avalado"

En entrevista con el programa Prueba de Fuego de RPP, el abogado constitucionalista dijo que le sorprende mucho "la sinceridad" de Alberto Otárola "porque ha ido a confesar" la comisión de un delito.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado constitucionalista Luciano López consideró que el hecho de que la presidenta Dina Boluarte se haya ausentado temporalmente de su cargo en el 2023 para someterse a una intervención estética -según sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola- no es un tema menor, tal como lo dio a entender el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.

"Yo discrepo con el doctor Blume. Considero que tratar la institucionalidad de la Presidencia y el respeto de las competencias, tanto del Parlamento como del propio Poder Ejecutivo, no puede ser una cosa rebajada a nimiedades", señaló.

En entrevista con el programa Prueba de Fuego, el abogado explicó que el sistema constitucional "sí tiene previstas" situaciones en las cuales un presidente de la República, por cuestiones de salud -voluntarias o involuntarias-, no pueda encontrarse al 100% de sus capacidades. En estos casos, precisó que "la Constitución establece la figura de la suspensión temporal", que es una competencia del Congreso.

"Para decirlo en términos sencillos: es una licencia. La suspensión temporal no es una sanción, pero obliga a que el presidente de la República tenga que informarle al Parlamento. Lo que ha sucedido acá es que ella (Dina Boluarte) decidió no informarle a nadie. Si es una cuestión que es una nimiedad o no, como lo plantea el doctor Blume, es una competencia del Parlamento. El Parlamento definirá si es una nimiedad o no", explicó.

Sorprendido por la "sinceridad" de Alberto Otárola

El abogado se mostró sorprendido porque esta situación haya sido revelada por el propio Alberto Otárola, quien precisamente fue jefe del Gabinete Ministerial en la gestión de Dina Boluarte, y tiempo después de haber asumido este cargo confirmó que la mandataria se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023, aunque se mantuvo realizando las labores correspondientes al cargo.

"Me ha sorprendido mucho su sinceridad porque en realidad él ha ido a confesar la comisión de una infracción constitucional que él conocía y que él ha avalado, e incluso la comisión de un delito", anotó.

Al ser consultado sobre si este tema podría desencadenar en la presentación de una moción de vacancia presidencial, el abogado señaló que, "al tratarse de un recurso laxo", que podría tener varias interpretaciones, "cualquier cosa podría pasar". En su opinión, esto dependerá "de la voluntad de los congresistas".

"Si los congresistas quisieran enfocar esto como un problema de vacancia, a la luz de los precedentes parlamentarios existentes, en donde se ha abusado de esta figura de una manera bastante amplia, entonces la respuesta sería que sí (podría presentarse una vacancia) a la luz de esos precedentes. ¿Es adecuado? Yo estoy siempre en desacuerdo con la figura de la vacancia por incapacidad moral porque me parece muy amplia", apuntó.

Dina Boluarte debió informar al Congreso

El especialista reiteró que a la presidenta Dina Boluarte "no le corresponde" decidir si era conveniente o no informar sobre este procedimiento al Congreso, incluso si ella consideraba que se trataba de una intervención menor. Sobre este punto, comparó esta situación con el caso de un trabajador que debe solicitar a su empleador un descanso médico.

López sí se mostró de acuerdo en que en este caso se incurre en una infracción constitucional e incluso consideró que podría configurarse el delito de omisión de funciones.

"Como el deber de ella (Dina Boluarte) era informar, y el Parlamento es al que le compete autorizar, entonces omitió un deber de su cargo, y eso es un delito. Será un delito menor, pero lo es, y eso arrastra al Gabinete porque los ministros son solidariamente responsables por las infracciones constitucionales o las comisiones de delitos que cometa el presidente", indicó.

Alberto Otárola afirma que Dina Boluarte se sometió a una cirugía en la nariz en 2023

Esta mañana, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023, pero se mantuvo realizando las labores correspondientes al cargo.

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización este martes, 3 de diciembre, el expremier mencionó que, durante el proceso posoperatorio, la mandataria se mantuvo en contacto permanente con él.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", manifestó.

Ante la consulta del presidente de la comisión, Juan Burgos, Otárola manifestó que la mandataria le comunicó que la intervención era debido a un supuesto problema respiratorio.

"Me dijo que se iba a hacer una rinoplas... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración", indicó.

El expremier también negó conocer cómo se cubrieron los gastos de la intervención y aseguró que tampoco tuvo comunicación con el equipo médico encargado del procedimiento.

Otárola agregó que, durante el periodo posoperatorio, Boluarte estuvo presente de forma virtual en una sesión del Consejo de Ministros y se reincorporó de manera presencial una semana y media después de la operación.

"No puedo faltar a la verdad decir otra cosa. Y estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública", indicó.

El exjefe del Gabinete también confirmó que conoce al cirujano Mario Cabani, quien habría operado a la jefa de Estado; sin embargo, aseguró desconocer si el profesional y Boluarte mantienen algún tipo de relación.