Tras meses de silencio, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dio una entrevista para hablar de economía, salud pública y el impacto del Coronavirus en Perú, y distintas partes del mundo. Si bien, el exmandatario que cumple arresto domiciliario por el caso Odebrecht señaló que no hablaría de política ni de su proceso, opinó sobre el polémico Impuesto a la Riqueza.

"El Impuesto a la Riqueza se ha puesto en varios países y luego lo quitaron, porque es un impuesto muy fácil de evadir. No es una buena idea. No (porque) creo que (los ricos) se lleven su dinero a los paraísos fiscales, (pues) muchos reinvierten. El capital se fuga de los lugares inhóspitos, pero eso nada tiene que ver con el modelo económico. No voy a opinar si me parece (o no), porque (es un tema que) está en discusión", señaló.

No cree en escenario similar a la Guerra con Chile

Luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, señalara que las pérdidas económicas producto de la Pandemia serían similares a las de la Guerra con Chile, el exmandatario manifestó que este escenario es poco probable.

"Yo no quiero hablar demasiado del Perú ni tampoco quiero ser alarmista. Creo que llegar de lo ocurrido en 1879 a ahora, no va a ocurrir. La gran diferencia es que somos un país de servicios, hay industria, hay un sistema de conexión via internet que está mejorando. Yo creo que no estamos en 1879 y que los países de América Latina van a salir de esto", manifestó a Willax TV.

Un hito

Aunque dijo que no le gusta hacer predicciones, para Pedro Pablo Kuczynski se impulsarán nuevas formas de hacer negocio a través de las compras por internet, o la educación a distancia.

"Una cosa que va a ocurrir es que la forma de la Economía va a cambiar por la experiencia que se ha tenido con conferencias virtuales, educación virtual, etc. El impulso lo va a a tener el delivery, las compras por internet, eso va a subir mucho entonces. Habrán grandes cambios. El COVID-19 marca un hito que es el inicio de una etapa de cambio. Vamos a tener un mundo distinto ahora", expresó.

Por otro lado, PPK dijo que se ha realizado la prueba del hisopado de la cual "salí bien", dijo. Además, contó que recibe para su problema del corazón, la visita diaria de una enfermera, y para elevarle el ánimo, lo visitan amigos suyos que son curas.