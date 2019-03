Presidente de Acción Popular sobre denuncia contra Lescano: "En definitiva impacta en el partido"

Yonhy Lescan deberá asistir este martes a la Comisión de Ética del Congreso para dar sus descargos sobre la denuncia. | Fuente: Andina

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, aseguró este domingo que la denuncia por acoso sexual presentada contra el congresista Yonhy Lescano afectará la imagen de esa agrupación política.

Según explicó, la acusación contra Lescano impactará en su partido, por lo que el parlamentario deberá someterse a las explicaciones del caso ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

“No lo puedo negar, este caso puede afectar a Acción Popular, pero hay que aclarar que se trata de un tema personal y por, el momento, no pasa por un tema dirigencial o partidario, pero creemos que en definitiva impacta en el partido, es algo que no podemos negar”, comentó a la agencia Andina.

Medidas contra Lescano

En esa línea, comentó que no puede adelantar opinión sobre algún tipo de medida en contra de Lescano, pues primero es necesario terminar con las investigaciones. Agregó que como partido político solicitarán una explicación por escrito porque es necesario conocer sus explicaciones.

“Y en su momento, cuando veamos estas explicaciones tomaremos una decisión respecto a su futuro en el partido”, agregó.

Yonhy Lescano fue denunciado por el presunto delito de acoso sexual en agravio de una periodista, quien formalizó la acusación ante el Procurador del Congreso, Edwin Lévano Gamarra. Andina