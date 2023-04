Los alcaldes tuvieron opiniones diversas sobre la ordenanza de la Municipalidad de Lima | Fuente: Composición RPP

El último viernes, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la ordenanza que prohibe realizar el servicio de limpiarabrisas en la capital. La medida fue impulsada por el alcalde Rafael López Aliaga y obtuvo el voto favorable de los 39 regidores y el mismo burgomaestre.

Ante ello, en diálogo con RPP Noticias, la alcaldesa de Surquillo, Cintya Loayza, y el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, opinaron respecto a esta ordenanza e indicaron las medidas que tomarán sus respectivas gestiones ante los limpiaparabrisas.

Cintia Loayza: "Tenemos la obligación de preservar la seguridad de los vecinos"

La alcaldesa de Surquillo, quien postuló al cargo por el partido Renovación Popular, señaló que su gestión apoya la ordenanza impulsada por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.

"En la intención de preservar la seguridad, la vida y la salud de nuestros ciudadanos, nuestro alcalde, Rafael López Aliaga, ha tomado esta iniciativa de reforzar la prohibición de la actividad económica en la vía pública y hacer esta precisión de la prohibición de personas que ejerzan la actividad de limpiaparabrisas", indicó.

Ante ello, dijo que los alcaldes tienen la "obligación" de "garantizar" la vida de los vecinos y que en su jurisdicción se fortalecerán operativas para prohibir esas actividades ambulatorias.

"Nosotros tenemos la Ordenanza 452 en Surquillo que prohíbe la actividad económica en vía pública. Hemos reforzado con operativos, en alianza con la Policía Nacional, las vías donde hay más incidencia de esta actividad económica", sostuvo.

"En la ordenanza tenemos la sanción tanto al propietario como a quien ejerce esta actividad. Creo que esta iniciativa del Concejo de Lima va a garantizar la vida y la salud de nuestros ciudadanos", agregó.

Respecto a la falta de oportunidades laborales formales para quienes se dedican a limpiar parabrisas en las avenidas, la alcaldesa Loyza consideró que el Ministerio de Trabajo (MTPE) ya viene impulsando actividades de promoción del empleo que pueden ser aprovechadas por dichas personas.

"Hace unos días, hemos firmado un convenio con el MTPE, a través del Programa Lurawi, para dar oportunidad laboral a los vecinos de Surquillo y sé que a través de ese ministerio se están implementando (…) diversos mecanismos que permiten oportunidades laborales a los ciudadanos", señaló.

"Yo creo que existe la oportunidad y que sí tenemos que corregir y no podemos justificarlo. Es cierto que justos pagan por pecadores, pero no podemos justificar la agresión, no podemos quitarle la paz al ciudadano que está en su vehículo", añadió.

Jhovinson Vásquez: "Existe necesidad de trabajo y falta de oportunidades laborales"

Por su parte, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, consideró que este tipo de trabajadores ambulantes surgen por la grave crisis política y social que ha atravesado el país y que se debe considerar "ese fondo" para tomar decisiones.

"Ante la necesidad de trabajo y la falta de oportunidades laborales, los vecinos toman iniciativas para solventar el día a día. Hemos estado viviendo una crisis política y social (…) que ha golpeado bastante la canasta básica familiar", consideró.

"Eso no quiere decir que no vamos a implementar la seguridad para nuestros vecinos, lo estamos haciendo. Pero creo que esto debe tener un fondo hacia atrás (...) Tenemos que buscar oportunidades para que muchas de esas familias que viven del día a día puedan tener un propio espacio y apoyarlos", agregó.

Asimismo, indicó que la mancomunidad de alcaldes de la provincia constitucional del Callao no ha considerado una ordenanza como la de la Municipalidad de Lima, pero que se encuentran evaluando medidas al respecto.

"Por el momento, todos los alcaldes del Callao no hemos aprobado ninguna ordenanza. Lo que queremos es reordenar el tema del comercio ambulatorio, hacer un empadronamiento porque quizá hoy puede pasar con los limpiaparabrisas, pero después con los que venden golosinas o bebidas. Esas personas merecen una oportunidad laboral", refirió.

Frente a esa situación, señaló que su gestión busca generar oportunidades laborales formales para aquellos vecinos.

"Ante la próxima apertura del Puerto de Chancay, ya hemos conversado con empresas privadas que van a venir a invertir a Ventanilla (…) para que el 60% de la bolsa de trabajo sea para personas con mano de obra calificada y no calificada del distrito. Así vamos a dar oportunidades a quienes lo necesitan", manifestó.