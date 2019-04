El expresidente de la Megacomisión dijo que Villarán debe afrontar la pena que corresponda si se demuestra que cometió ilícitos. | Fuente: RPP

El exparlamentario Sergio Tejada consideró este viernes que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, cometió un error al solicitar aportes a la empresa brasileña Odebrecht para evitar la revocatoria en su contra.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, Tejada dijo que Villarán pensó que “tenía el deber de no ser revocada”, por lo que buscó evitarla a cualquier precio. Agregó que la situación de la exalcaldesa sirve como lección para toda la clase política nacional.

“Me parece que ella pensaba que tenía el deber de no ser revocada y tenía que lograrlo a cualquier precio, ahí está el error, no hay que hacer las cosas a cualquier precio. Esa es una lección que deberían tener todos en la clase política. Si el precio de mantenerse en el cargo era tener que solicitarle un aporte a una empresa que estaba contratando con la alcaldía, era un error, no se debía hacer”, comentó.

Proceso judicial de Villarán

Respecto de la situación legal de la exalcaldesa, Tejada comentó que de acuerdo con la declaración de Barata ella habría incurrido en un delito, debido a que era funcionaria pública cuando presuntamente le llamó para agradecerle por el aporte a su campaña contra la revocatoria. Dijo también que “si se miden todos los casos por igual”, Villarán debe afrontar la condena que corresponda.

“Si esta información es cierta, pues habría cometido un tremendo error que configura un delito en nuestra legislación, además porque ella era funcionario público […] (La justicia decidirá si va a prisión), pero si se miden todos los casos por igual, tiene que tocarle la condena que amerita el caso”, comentó.

Sobre logros de Megacomisión

El también expresidente de la Megacomisión que investigó al expresidente Alan García, comentó que encontraron indicios de que Luis Nava, exasesor presidencial del difunto líder aprista, tuvo una relación con empresas que contrataban con el Estado.

“Nosotros íbamos por buen camino en las investigaciones. Logramos identificar que Nava era un personaje clave; en nuestro informe de desbalance patrimonial por enriquecimiento ilícito el primer nombre analizado es Alan García y luego viene Nava, y no es por casualidad; encontramos que había tenido una relación muy estrecha con muchas empresas que contrataban con el Estado, no solamente Odebrecht”, dijo.