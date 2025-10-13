Óscar Arriola sobre hombre armado detenido en evento donde estaba López Aliaga: "Se están realizando las investigaciones finales"

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú afirmó en conferencia de prensa que el intervenido sostuvo que adquirió el arma de fuego para utilizarla en contra lo que llamó "un sector". En tanto, el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, rechazó las críticas de Rafael López Aliaga por la liberación de tres personas presuntamente involucradas en el hecho.

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, indicó que todavía se encuentra en materia de investigación cuál era la intención real del hombre que fue detenido durante un evento oficial de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo el último viernes.

"Hay muchas preguntas por contestar, hay el estudio que tiene que hacerse de los medios de comunicación en los cuales con toda seguridad saldrán a relucir los contactos, las comunicaciones, la mensajería de WhatsApp, Instagram, Signal y cualquier otro detalle que conlleve a tener un grado de certeza de lo que realmente iba o tenían la intención. Pero la intervención ha sido muy oportuna y muy antes de que empiece los actos ejecutivos de la comisión del delito", explicó Arriola durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, informó que hay dos detenidos, de los cuales uno es quien portaba un revolver "y se ponía a disparar contra un grupo de gente, entre los que se encontraban el señor alcalde de la ciudad de Lima".

"Ese detenido se encuentra a cargo del Poder Judicial, a la espera de la audiencia de prisión preventiva", añadió.

Sobre el segundo detenido, Arriola sostuvo que en ese caso "se están realizando las investigaciones finales para determinar el futuro de lo que sería su situación jurídica".

Sobre detenido que portó arma de fuego

Por otro lado, el comandante general de la PNP informó que el detenido dijo que adquirió el arma de fuego para utilizarla en contra lo que llamó "un sector" durante el evento en Villa María del Triunfo.

"[¿Se puede hablar de un atentado contra el alcalde de Lima?] El delito tiene iter criminis, un camino un desarrollo. Entonces hay una parte interna que pasa por la ideación del delito, la noticia del delito acá en la mente, la deliberación si se comete o no y la resolución de cometerlo, luego viene los actos preparatorios agenciarse e armarse con medios para comprometer un delito", mencionó.

"Lo que relata esta persona detenida, y nefasta, es que adquirió un arma a través de unos indicios de mala justificación e iba a hacer uso del arma de fuego contra un sector. Antes de todo ello es que la inteligencia de la PNP y los agentes de investigación criminal deciden, para evitar cualquier resultado funesto, intervenirlo", agregó Arriola.

En tanto, el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, rechazó las críticas de Rafael López Aliaga por la liberación de tres personas presuntamente involucradas en el hecho.

"Son palabras del alcalde de Lima, él es responsable por lo que habla. La fiscalía ha actuado como correspondía. Recuerden que para mantener detenido o dictar una prisión preventiva contra una persona tienen que presentarse los presupuestos correspondientes. Desde la fiscalía les decimos que no existía los presupuestos necesarios para mantenerlos en prisión", mencionó.

Como se recuerda, en un comunicado emitido el último viernes 10 de octubre, la Municipalidad de Lima afirmó que el hecho era un "intento de asesinato" a Rafael López Aliaga. El teniente alcalde Renzo Reggiardo pidió al presidente de la República, José Jerí, una investigación profunda sobre el caso.

Sobre atentado a Agua Marina

Por otro lado, Óscar Arriola informó sobre un "avance significativo" en la investigación del ataque armado contra la agrupación Agua Marina el pasado miércoles 8 de octubre. Ello a raíz de "evidencias de Criminalística con el arma la cual han perpetrado este hecho".

Mencionó que los involucrados en el ataque habrían participado en otros tres eventos ligados a conciertos de grupos musicales.

"Expresamos a Agua Marina nuestra solidaridad y nos comprometes a dar hasta el último con los responsables, conjuntamente con el Ministerio Público, y esperamos una sentencia condenatoria y ejemplarizadora [desde el Poder Judicial]", puntualizó.