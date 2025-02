Transportistas critican al Gobierno en materia de seguridad, pero no acatarán paro del 6 de febrero: Estos son sus argumentos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Alianza Nacional de Transportistas ha convocado a un paro de transportistas en Lima y Callao, para el próximo jueves, 6 de febrero. Julio Campos, vicepresidente de dicha organización, en diálogo con RPP, sostuvo que la medida es en protesta por los actos criminales que sufren los trabajadores de su sector.

"El año pasado cerramos con más de 2140 asesinatos. Cerramos al 31 de enero, más de 180 asesinatos. ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántos hermanos trabajadores espera este gobierno de hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política, no hay liderazgo", expresó.

No obstante, otras organizaciones de transportistas, representantivas en el sector, han anunciado que no acatarán dicha medida de fuerza; aunque también han coincidido en las críticas contra el Gobierno respecto a la lucha contra la criminalidad.

¿Cuáles son estas organizaciones y por qué no se sumarán al paro convocado por el gremio que lidera Campos? Estos fueron sus argumentos.

Héctor Vargas: "Quienes están convocando este paro son los sectores informales e ilegales"

Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, en entrevista con RPP, ratificó que el transporte "está siendo objeto de amenazas constantes, del chantaje, de la extorsión, incluso de muertes", pero que quienes convocan al paro "no son gente que representa al sector".

"Nosotros combatimos la informalidad [y] quienes están convocando este paro son los sectores del taxi colectivo, informales e ilegales […] No son gente representativa del transporte formal y regular [...] Ellos -enarbolando la plataforma que, con justa razón, la enarbolamos también nosotros- han convocado a un paro, pero, como ya se ha visto en anteriores oportunidades, hay intereses detrás de ellos", señaló.

Consultado sobre los intereses que habría detrás de los convocantes, Vargas Egas sostuvo que ellos, cuando se "sienten con las autoridades, probablemente no articulen un lenguaje que vaya" en dirección a la "defensa del derecho a la vida de todos los ciudadanos en general".

"Así es, [hay politización] Eso lo hemos visto en los anteriores paros o movilizaciones que han convocado estos señores. Recordemos que, después del día 26 [de septiembre del 2024], se convocaron a tres o cuatro paros donde ellos fueron convocantes y se ha visto los intereses que están detrás de ellos. Gente que está agrupada en partidos políticos donde, en el momento que tengan que plantear estos temas, enarbolan banderas de tinte político radical", señaló.

"[Partidos como] el de Antauro. Hay otro señor, el de Anitra, que quiere ser candidato, que está ofreciendo la posibilidad de que alguien los llame. Creo que no debería ser esta la actitud responsable de quienes invocamos el derecho a la vida, a la paz y a la tranquilidad, de que podamos reclamarle al Gobierno no estando en esa línea […] Nosotros no estamos de acuerdo con esta convocatoria", agregó.

No obstante, Vargas enfatizó que "hay una responsabilidad política de parte del Ministerio del Interior por no combatir estos crímenes", y criticó a la presidenta Dina Boluarte por no tener "liderazgo" para articular una respuesta firme ante esta situación.

"Nosotros consideramos que falta liderazgo de la presidenta de la república, ella no reúne a todos los entes que tienen que ver con el tema de la seguridad y decirles quién falla, quién no falla y, por lo menos, discutir y promover acciones", refirió.

"Nosotros estamos pensando en pedir la renuncia de la presidenta de la república, del ministro del interior, quienes son responsables de esto [...] Lo que vamos a hacer de manera inmediata es pedir una reunión con la presidenta de la república antes de ir a una medida de fuerza de ese tipo y que nos explique qué es lo que está pasando, por qué estamos en esta situación tan difícil que estamos atravesando actualmente", puntualizó.

Martín Ojeda: "No vamos a participar con los ilegales"

Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, en diálogo con RPP, consideró que si bien la motivación de la protesta “es digna”, su organización no acatará el paro porque, según dijo, tiene intereses políticos y participarán transportistas “ilegales”.

“No vamos a participar con los ilegales. No son informales, son ilegales. El falso ‘chalequeo’ comenzó con ese tema, luego evolucionó a la extorsión [...] Estamos en contra de la extorsión, estamos en contra del falso chalequeo y de la politiquería barata”, señaló.

“Qué desesperación por hacer un paro tan rápido solo con ilegales y un minúsculo gremio al cual pertenece y que no forma parte del total de ocho gremios urbanos que no se han manifestado”, agregó.

En otro momento, Ojeda criticó la afiliación política de Julio Campos al partido vinculado al sentenciado Antauro Humala.

"Quien presume su posición pertenece a un partido violentista, como es el del señor Antauro Humala y, aparte de eso, representa al 100 %, eso sí, al transporte de auto colectivo ilegal, que es lo que tanto daño hace al país y a Lima y Callao", aseveró.

“No vamos a participar […]. Los corredores complementarios no van; el Metropolitano no va; UNT no va; ANATE no va”, acotó.

No obstante, Ojeda destacó que la decisión de su gremio no significa un respaldo a la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"Esto no quiere decir que estamos con este ministro del Interior. Estamos totalmente en desacuerdo, nos ha dejado plantado dos veces. Una con la congresista Patricia Juárez, que se ha puesto la camiseta del transporte, y otra con la ATU, indicando que tenía otras situaciones más urgentes. Si él considera que no es urgente 9 atentados a 7 empresas en una zona focalizada como Huaycán, no sabemos qué tipo de ministro tenemos”, refirió.

“Con el ministro, no, para nada. Consideramos que sus políticas públicas en el Mininter están siendo socavadas por él mismo”, remarcó.