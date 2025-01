Presidente de Confiep: "Si el ministro [del Interior] no puede [contra la delincuencia], debe dar un paso al costado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), en entrevista con El Comercio, se pronunció en torno a la situación de criminalidad que se vive en el país y a las medidas que el Gobierno viene ejecutando al respecto.

En ese sentido, Bustamante Canny señaló que "estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado y contra la violencia" y que "las acciones que se han tomado han sido aisladas", puesto que "no se ha hecho un plan estructural" para luchar contra ese flagelo.

"Lo que es necesario, el punto sin retorno, es que no podemos pasar un día más sin una estrategia, un plan maestro para la lucha contra el crimen organizado. No lo vemos. La presidenta en Davos se ha referido a que hay pacificación. Creo que lo que ha mencionado es cómo estaríamos con Pedro Castillo. Efectivamente, ahí tuvo un rol protagónico [...], pero eso ya no alcanza para los problemas que tenemos hoy día", sostuvo.

Ministro del Interior "debe dar un paso al costado"

En esa línea, el presidente de la Confiep señaló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, "debe dar un paso al costado", pues "no ha dado resultados".

"Durante mucho tiempo, hemos estado diciendo que esto no solo depende del ministro [del Interior], sino de los tres poderes del Estado, que es cierto. Sin embargo, el ministro ya tuvo un tiempo largo. Hemos tenido reuniones con el ministro y la presidenta, dando nuestro punto de vista y diciendo que, además, se necesita estrategia. Y no vemos ningún resultado", enfatizó.

"No hemos visto un plan estructurado, un plan maestro que convoque a todos los sectores para luchar contra esto. Entonces, creo que si el ministro no puede, debe dar un paso al costado", remarcó.

Asimismo, Alfonso Bustamante señaló que, "al estar perdiendo la batalla" contra el crimen, "tenemos que cambiar de estrategia, pero también de actores".

"Creo que no hemos visto nada del ministro, lamentablemente. Hemos sido hasta complacientes al decir 'oye, son varios poderes del Estado'. Realmente este ministro no ha dado resultados y la administración pública tiene que trabajar por resultados. El problema principal de todos los peruanos hoy día es la inseguridad ciudadana [...] Entonces, claramente, al estar perdiendo la batalla tenemos que cambiar de estrategia, pero también de actores [La presidenta Boluarte] debe recibir del ministro este plan, la estrategia, y la presidenta la debe hacer suya y liderar. Pero eso no ha sucedido", resaltó.

Finalmente, respecto a la norma observada por el Ejecutivo sobre la detención preliminar sin flagrancia, Bustamante Canny consideró que esto "es una evidencia" de que no hay visión de Estado para afrontar la criminalidad.

"En el momento donde el crimen organizado y los delitos [...] están en su auge, lo que necesitamos es que las reglas sean más duras, que el PJ y la Fiscalía puedan hacer su función y para eso necesitan un respaldo de la ley. Una herramienta como la detención preliminar es fundamental para esa pelea. Entonces, ¿quién nos está jugando en contra? ¿Y por qué? Hay que preguntarnos", puntualizó.