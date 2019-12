Según OjoPúblico, Vicente Walde, César Vásquez, Jorge del Castillo, Rosa Bartra y Beatriz Mejía se encuentra entre los Verdaderos o Falsos más significativos del año. | Fuente: Congreso/RPP

LOS CHEQUEOS DEL 2019

A lo largo del 2019, la unidad de verificación de OjoPúblico realizó 146 chequeos a declaraciones ofrecidas por personajes públicos que marcaron la agenda informativa del país, incluyendo desde el presidente de la República y sus ministros hasta congresistas, alcaldes, magistrados, abogados, activistas, candidatos, entre otros. El análisis de los resultados presentados cada semana en la secuencia ‘Verdadero o falso’ arroja que se detectaron 61 afirmaciones falsas, 44 engañosas, 36 verdaderas y 4 no verificables.

La mayoría de calificaciones falsas (29) y engañosas (21) correspondieron a declaraciones de congresistas. En menor proporción, la calificación de verdadera también alcanzó a parlamentarios (11), de distintas bancadas, los personajes con mayor aparición en espacios públicos.

El siguiente grupo de personajes más frecuentes en la verificación fueron los ministros del actual gobierno, con diez frases detectadas. De ese grupo, el titular más frecuente fue el Premier, con cinco ocasiones, de la cuales cuatro correspondieron a la gestión de Salvador del Solar y una a la de Vicente Zeballos.

Tras una revisión de los resultados, en función a la relevancia y el impacto que tuvieron las declaraciones en su momento, el equipo de verificación de OjoPúblico seleccionó las siguientes verificaciones como los 5 chequeos más representativos del año.

1. Vicente Walde Jáuregui, jefe de la OCMA

“Este señor [Fujimori] tiene enfermedad terminal, está probado”.

Contexto: Conferencia de prensa sobre la Corte del Callao

Fecha de la declaración: 22 de enero del 2019

Fuente: Ver video del link

https://www.youtube.com/watch?v=RTGogK1IeMY

[10:32-10:40]

FALSO

El jefe la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, dijo en una rueda de prensa para diversos medios de comunicación que el expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, padecía de una enfermedad terminal y que eso estaba probado. Después de revisar el caso, OjoPúblico concluyó que la afirmación fue falsa.

[1] El certificado médico legal más reciente había sido practicado en la Clínica Centenario el 15 de noviembre, por los médicos del Instituto de Medicina Legal, a pedido de la Sala Penal Nacional, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que ordenó su retorno a prisión. No menciona enfermedad terminal grave.

[2] Así también, en su fallo de octubre de 2018, en aplicación del control de convencionalidad del indulto a Alberto Fujimori, solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia no encontró sustento sobre alguna enfermedad terminal padecida por el expresidente. “El interno Alberto Fujimori Fujimori padece una enfermedad no terminal grave, empero, no se justifica que se trate de un caso que exija la necesidad imperante de ponerlo en libertad", se lee en el documento.

[3] El informe de la Junta Médica Penitenciara del 17 de diciembre del 2017, que se realizó para evaluar la solicitud de indulto humanitario para Alberto Fujimori y que derivó en la conmutación ilegal de su sentencia, tampoco sustentó la existencia de un mal terminal. “Debido a que el paciente padece de una enfermedad no terminal grave pero que es progresiva, degenerativa e incurable”, indicó.

[4] Consultado para esta verificación, el abogado César Nakasaki también descartó el argumento en los siguientes términos: “Jamás he hablado de enfermedad terminal, yo lo que siempre dije, hace muchos meses, es que es falso que el indulto humanitario solo compute para enfermedades terminales, ese es el debate”.

Chequeo: https://ojo-publico.com/1058/es-falso-afirmacion-de-jefe-de-la-ocma-acerca-de-que-alberto-fujimori-padece-de-enfermedad

2. César Vásquez, congresista de la República

“El Perú es el segundo país en número de universidades, solo después de Brasil”.



Contexto: Entrevista en Congreso Tv

Fecha de la declaración: 5 de julio del 2019

Fuente: https://youtu.be/xnBRYBAZ07Q

[00:05 - 00:09]

FALSO

Durante una entrevista, el parlamentario César Vásquez fue consultado sobre la importancia del proceso de licenciamiento para las universidades peruanas, y en ese marco, dijo lo siguiente: “El Perú es el segundo país en número de universidades, solo después de Brasil”. Tras revisar la información sobre el tema y solicitar precisiones a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), OjoPúblico concluyó que esta afirmación fue falsa.

[1] La fuente del dato en cuestión era el titular de una nota periodística del diario Perú 21 correspondiente al año 2014. Sin embargo, el artículo no precisaba el estudio o informe sobre el que se basaba para brindar tal información. Únicamente se consignó que para entonces existían en el país 140 universidades a nivel nacional y atribuye el dato al Ministerio de Educación.

[2] Según el documento “Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2016” del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que recogió y comparó una serie de indicadores de 21 países, el Perú no fue el segundo país de Sudamérica con el mayor número de universidades. Este lugar lo ocupó Colombia con 201 universidades, antecedido por Brasil con 342 instituciones universitarias. Y en relación al ámbito latinoamericano, el primer lugar lo ocupó México, con 2.667 universidades, seguido precisamente por Brasil y Colombia. En ningún caso el Perú figuraba en el segundo lugar.

[3] Del mismo modo, el informe “Aproximaciones a la Educación Universitaria”, elaborado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en mayo del 2016, señaló que Brasil y Colombia ocupaban el primer y segundo lugar de países con más universidades en el ámbito sudamericano.

Chequeo: https://ojo-publico.com/1276/dato-del-congresista-cesar-vasquez-acerca-de-que-peru-es-el-segundo-pais-con-mas-universidades-es-falso

3. Jorge Del Castillo, congresista de la República

“La Bolsa de Valores de Lima ha caído como no había caído en los últimos 20 años”.

Contexto: Declaraciones para ATV

Fecha de la declaración: 31 de julio del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=w6cEBSBzWSs

[9:33 - 9:39]

FALSO

Durante una entrevista, el congresista Jorge Del Castillo comentó que el anuncio del presidente de la República para adelantar las elecciones generales al 2020 había causado inestabilidad económica en el país, y, como parte de sus argumentos, dio el siguiente dato: “Ya usted vio que la Bolsa de Valores de Lima ha caído como no había caído en los últimos 20 años”. Tras revisar información oficial y consultar con especialistas, Ojo-Publico.com concluyó que esta afirmación era falsa.

[1] El 28 de julio del 2019 el presidente de la República Martín Vizcarra incluyó en su Mensaje a la Nación la propuesta de reforma constitucional para recortar un año el mandato presidencial y congresal. Tras este anuncio, la Bolsa de Valores registró una baja de 2.38%. Sin embargo, la data histórica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de la Bolsa de Valores de Lima sobre las variaciones del índice general bursátil indicaba que la caída más acentuada se produjo el 6 de junio del 2011, cuando el valor de las acciones cayó hasta en 12,44%, un día después del triunfo de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

[2] El 14 de diciembre del 2017, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2019), la BVL tuvo una caída de 3,10%, luego de hacerse público que empresas de PPK recibieron pagos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. El 8 de agosto del 2011, en el periodo de Ollanta Humala (2011 - 2016), la bolsa cayó 7.09% debido a la crisis financiera en los mercados internacionales por la crisis de deuda en Estados Unidos y Europa. En el segundo gobierno de Alan García (2006 - 2011), además de la caída producida por el anuncio del triunfo de Ollanta Humala como sucesor en la presidencia, se produjeron nueve (9) de las diez peores caídas de la bolsa. Por ejemplo, el 10 de octubre del 2008 la BVL tuvo una pérdida del 10.81%, debida a la crisis económica mundial que se produjo en ese año.

[3] En consecuencia, en los últimos 20 años, la Bolsa de Valores de Lima ha registrado más de 15 caídas que afectaron los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Todas, superiores a la ocurrida tras el último Mensaje a la Nación, en el que Martín Vizcarra anunció su propuesta de adelantar las elecciones generales.

Chequeo: https://ojo-publico.com/1311/declaracion-de-jorge-del-castillo-sobre-que-la-bolsa-de-valores-tuvo-su-mayor-caida-en-20-anos

4. Rosa Bartra, miembro de la Comisión Permanente del Congreso

“[En el informe de la comisión Lava Jato] nunca se excluyó [a Alan García]”

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 23 de octubre del 2019

Fuente: https://rpp.pe/politica/judiciales/alan-garcia-rosa-bartra-asegura-que-en-el-informe-de-comision-lava-jato-nunca-se-excluyo-al-expresidente-odebrecht-noticia-1226110?ref=rpp

[4:39-4:56]

FALSO

En el marco de una entrevista sobre el descontento de la población respecto al accionar de los congresistas, que derivó en el cierre del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones al Congreso, la legisladora Rosa Bartra se refirió a los resultados de la comisión que presidió para investigar el caso Lava Jato, cuyo informe atribuyó indicios de delitos a 132 personas, pero excluyó de ese grupo al expresidente Alan García. En ese sentido, Bartra señaló: “[En el informe de la comisión Lava Jato] nunca se excluyó [a Alan García]”. Tras revisar el informe de la comisión y los antecedentes del caso, Ojo-Publico.com concluyó que esta afirmación fue falsa.

[1] En principio, durante su réplica, la parlamentaria Rosa Bartra hizo lectura de un párrafo de su propio informe que no corresponde al documento original. La conclusión número 36 está referida al aspecto penal de los hallazgos en el caso del reparto diferenciado de utilidades entre las empresas consorciadas del Consorcio Tren Eléctrico de Lima. El texto de esa conclusión no mencionaba en absoluto al expresidente Alan García en la relación de personajes sobre los que se habían encontrado “indicios suficientes” de la “presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir”. Bartra leyó en vivo una frase adulterada.

[2] El informe de la Comisión Lava Jato concluyó que Alan García cometió una infracción constitucional, pero en el mismo acápite señaló de manera expresa que los hechos prescribieron en 2016. Es decir, 18 meses antes de la presentación del informe.

[3] Adicionalmente, el 9 de noviembre del 2018, poco más de un mes después de emitido el informe de la Comisión Bartra, el Pleno del Congreso de la República debatió la “Cuestión previa para incluir a la señora Keiko Fujimori y al señor expresidente Alan García en el informe final (en mayoría) de la 'Comisión Investigadora Multipartidaria del caso Lava Jato'”. La incorporación de Alan García a ese informe final fue rechazada con 59 votos en contra. 53 de los votos en contra fueron de Fuerza Popular, incluyendo el de la propia congresista Rosa Bartra. Ese mismo día, el Pleno del Congreso rechazó la cuestión previa que proponía incluir las recomendaciones del informe en minoría, que sí encontró responsabilidad en el expresidente, por crear un marco legal relacionado a los proyectos de IIRSA, Línea 1 del Metro de Lima, Proyecto Olmos y Alto Piura.

Chequeo: https://ojo-publico.com/1418/rosa-bartra-no-dijo-la-verdad-sobre-informe-de-la-comision-lava-jato

5. Beatriz Mejía, vocera de ‘Con mis hijos no te metas’

"En el libro de Primero de Secundaria hay 5 páginas para enseñarle a los niños que la masturbación es absolutamente buena".

Contexto: Entrevista en ATV

Fecha de declaración: 05 de abril del 2019

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YUQYaCdZ9pQ&feature=youtu.be

[01:30:28 - 01:30:35]

FALSO

La abogada Beatriz Mejía, vocera del colectivo ‘Padres en Acción’ y otras organizaciones que cuestionan la educación con enfoque de género, brindó una entrevista televisiva donde aseguró que "en el libro de Primero de Secundaria hay 5 páginas para enseñarle a los niños que la masturbación es absolutamente buena". Sin embargo, luego de revisar los textos escolares en los que se basó, OjoPúblico concluyó que esa afirmación fue falsa.

[1] El libro, en efecto, estaba dirigido a alumnos de 11 a 12 años que cursaban el Primero de Secundaria en los colegios públicos. Sin embargo, las páginas a las que se refería la vocera de ‘Padres en Acción’ y del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ no eran cinco, sino tres, y su contenido era descriptivo y conceptual, no daba juicios de valor o posturas sobre si la masturbación es buena o no.

[2] La página que generaba polémica para el grupo de Mejía era la número 75. Bajo el título "¿Qué es la autoexploración erótica?" se describía el concepto de masturbación y se indicaba que "es una expresión de nuestra sexualidad y es una práctica frecuente en mujeres y varones, aunque existen personas que no desean experimentarla".

[3] Lea Sulmont, representante del Consejo Nacional de Educación (CNE) explicó lo siguiente: “No hay nada que diga que es bueno ni malo, lo que aquí se narra es el autoconocimiento y la valoración de jóvenes sobre su cuerpo. Son párrafos conceptuales y descriptivos. Es parte de la política de atención tutorial integral dar esta información a los alumnos que están ingresando a la prepubertad. El texto solo describe cambios en el desarrollo humano y promueve una reflexión en los estudiantes sobre estos cambios para que los conozcan y se cuiden”.

Chequeo: https://ojo-publico.com/1154/vocera-de-padres-en-accion-no-dijo-la-verdad-sobre-libro-escolar