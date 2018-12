Alan García se dirigió al presidente Vizcarra tras el referéndum. | Fuente: RPP

Alan García le respondió al jefe de Estado, Martín Vizcarra, luego de que este negara una presunta interceptación telefónica en contra del expresidente.

"¿Qué le queda por decir al jefe supremo de las fuerzas policiales ante un hecho flagrante y comprobado? Yo le respondería no sobre ese tema. Señor Vizcarra, ya pasó el referéndum, ya pasó el circo, ahora gobierne", dijo.

García Pérez declaró ante la prensa a su salida de la Fiscalía para declarar sobre su denuncia de una presunta interceptación teléfonica por parte del Ministerio del Interior.

Asimismo, reiteró que ni él ni su defensa solicitaron protección policial afuera de su vivienda. El exmandatario relató que luego de salir de la Embajada de Uruguay y al dirigirse a la casa de su hija, fueron avisados de la presencia de agentes en el lugar, por lo que pidieron "a través de una persona intermediaria de alto nivel que se consultara cuál era el propósito de esta dotación".

Según dijo, esta persona le envió el número del ministro del Interior, Carlos Morán, para que le consulten directamente sobre el tema. " Fui testigo de la llamada, que era para que el minsitro informe que era para resguardo, pero eso signifca que [mi abogado, Ricardo] Pinedo llamó por el numero exagerado de policías. No fue al contrario, que Pinedo pidiera que vaya la policÍa", dijo.

Denuncia contra Ollanta Humala

De otro lado, Alan García denunció una presunta compra irregular del satélite Perú SAT-1 por parte del expresidente Ollanta Humala, el entonces ministro Pedro Cateriano y al asesor de la compra Ronal Barrientos.

"Ollanta Humala, Pedro Cateriano y Ronal Barrientos, que aparece en las agendas, compraron por 600 millones un satélite que es una hojalata que no sirve. Desde el momento que fue lanzado, Senamhi dijo que no servía para detectar fenómenos naturales [...] y cuyas fotos, ahora se sabe, no sirven para los propósitos de conocer nuestra geografia", dijo.

Según el expresidente, "han hecho que el Perú malgaste 600 millones en algo que no sirve y que seguramente tuvo motivaciones ilícitas en su adquisición".



Este es el audio completo de la declaración de Alan García: