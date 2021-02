Martín Vizcarra fue vacado de la Presidencia de la República en noviembre de 2020. | Fuente: Presidencia de la República

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció la tarde de este domingo luego de que la Universidad Cayetano Heredia informara que ni él ni su esposa Maribel Díaz Cabello forman parte del grupo de 12 mil voluntarios que participan de los ensayos de la vacuna de Sinopharm en Perú.

Mediante un comunicado, el exmandatario dijo sentir extrañeza respecto de la información que propaló dicho centro de estudios, pues según indicó, siempre se le informó que el grupo de voluntarios era solo de 12 000.

“El día de ayer he tomado conocimiento por el comunicado de la UPCH que no me encuentro en el registro de voluntarios, hecho que me causa gran extrañeza ya que de acuerdo a lo que siempre se ha coordinado con los responsables de este proyecto siempre se me informó de un solo grupo de 12 0000 voluntarios”, dijo.

Ratifica su participación en ensayos

Vizcarra Cornejo detalló también que manifestó desde el 11 de setiembre su voluntad de formar parte de los ensayos clínicos. Agregó que esto finalmente se concretó el 2 de octubre en Palacio de Gobierno, previa coordinación con el doctor Germán Málaga, quien es responsable de los ensayos clínicos de esa vacuna.

El exmandatario sostuvo que, tras aplicársele la inoculación, se le entregó una cartilla como a todos los voluntarios en la que se le explicaba el carácter experimental de la prueba y que podría haber recibido un placebo.

“Fue finalmente en las oficinas de Palacio de Gobierno el día 2 de octubre de 2020 donde recibí la primera dosis. Ese día se me entregó mi “Cartilla de Control del ensayo clínico de la fase III vacunas SARS-CoV-2” documento donde consigna el carácter experimental del ensayo y la posibilidad de que este sea un placebo, cartilla de iguales características que han recibido todos los voluntarios”, indicó.

Niega perjuicio

Sostuvo también que el hecho de haber formado parte de este ensayo no implicó un perjuicio para ninguna persona y menos para el Estado. En esa línea, negó haber obtenido ventaja al participar del estudio, pues entonces la vacuna de Sinopharm no estaba certificada en nuestro país.

Agregó que no hizo pública su participación pues esto “hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo de la Fase III de la vacunación experimental de Sinopharm a nivel mundial”.

Respecto de las acusaciones en su contra, el exmandatario sostuvo que los enemigos del país buscan desacreditar y manchar honras, pero lo único que logran es desestabilizar al país y que esto quedó demostrado con la renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud.

A la opinión pública. pic.twitter.com/nCU2li3Ntj — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 14, 2021