Comisión del Congreso debate insistencia de ley que permitiría nuevo retiro de fondos | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista José Luna Morales, integrante de la Comisión de Economía del Congreso de la República, estimó que este grupo parlamentario aprobará este jueves, por unanimidad, la insistencia del proyecto de ley que proponía habilitar nuevos retiros de los fondos de las AFP.



"Creo que la Comisión de Economía va a aprobar eso el día de hoy por unanimidad. Todos los congresistas hemos dado nuestro respaldo a este proyecto para que vaya por insistencia, acogiéndonos a este único punto en allanamiento a la observación. Creo que hay votos suficientes para poder aprobarse y creo que se va a aprobar por unanimidad", indicó.

En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario de la bancada de Podemos Perú consideró que las observaciones del Ejecutivo no tienen sustento debido a que anteriormente se han realizado tres liberaciones de fondos del sistema de pensiones, una hecha por el propio Ejecutivo, con 2 mil soles y dos aprobadas por el Congreso, las cuales no fueron observadas en su momento por el Ministerio de Economía.

"En base a los argumentos que esgrimen de que vamos a dejar sin fondos a las personas que se van a pasar a jubilación, muchas personas con 30 mil o 40 mil soles solamente llegan a una jubilación de 150 soles u 80 soles en algunos casos. Entonces, el sustento técnico que se va dando es el mismo que se dio al principio cuando se dijo que se iba a quebrar el sistema financiero con el retiro del 25% y no se dio eso", explicó.

Tras reconocer que solo una de las observaciones del Ejecutivo es "acogible ", la referida a la posibilidad de tomar hasta un 30% del monto por temas alimentarios o de otros conceptos, el legislador insistió en que la población necesita de este dinero para atender las demandas presentadas en el contexto de la actual pandemia.

"Va más de un año de pandemia y la situación es precaria para las personas que se han quedado sin trabajo. En este momento eso es más importante que pensar en una pensión de jubilación que no van a poder a llegar en su gran mayoría ni siquiera a una remuneración mínima vital y necesitan tener dinero ahora", insistió.

Comisión debatirá insistencia

Este jueves la Comisión de Economía del Congreso tiene programado el debate de insistencia del proyecto de ley que proponía habilitar nuevos retiros de los fondos de las AFP.

La autógrafa de la 'Ley que faculta a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones el retiro de sus fondos' fue devuelta por el Poder Ejecutivo esta semana, pues fue considerada inconstitucional.

Para hacer viable la propuesta, el Ejecutivo realizó una serie de observaciones que deberán ser revisadas por la Comisión de Economía antes de pasar la insistencia al Pleno del Congreso.

El congresista de Podemos Perú, Aron Espinoza, señala por el momento se estaría considerando solo tomar en cuenta una de las observaciones realizadas por el Ejecutivo.

"Lo único que eliminaremos es el artículo 3 de la autógrafa que permitía a los beneficiarios de una pensión alimenticia retirar hasta el 30% del fondo de un afiliado si este optaba por no hacer el retiro, porque de esa forma no se respeta la intangibilidad del fondo y eso sí sería inconstitucional", dijo al diario La República.

Según indican, los legisladores sí mantendrían los artículos que permiten el desembolso de hasta 4 UIT (S/ 17,600) para todos los afiliados, y el retiro del 100% de fondos para los mayores de 40 años que tengan cinco años sin aportar.

"Este es un fondo privado, aquí no tienen nada que ver los recursos públicos, por lo que el Ejecutivo no tendría que llevar la ley ante el Tribunal Constitucional, pero si lo hace, porque está en su derecho, no va a proceder2, aseguró el parlamentario.

Por el momento, el legislador espera que luego de la aprobación de insistencia del proyecto, la votación en el Pleno se agende para el próximo 06 de mayo.

Observaciones del Ejecutivo

Cabe mencionar que el Gobierno propone modificar la norma para hacerla viable, para ello se establecen algunas limitaciones a lo que ya estaba aprobado por el Congreso.

En primero lugar señalan que se debe limitar el retiro de 4 UIT a solo aquellos trabajadores que no hayan aportado en los últimos tres meses consecutivos hasta el 30 de abril.

También eliminar el artículo 3 del proyecto, que proponía que los beneficiarios de los afiliados que tengan obligaciones alimentarias retirar el 30% de lo que el aportante planee retirar.



Y, además, eliminar la disposición complementaria que facultaba un desembolso del total de los fondos de pensiones.

El Ejecutivo argumenta que la medida tal cual está planteada vulnerarían los objetivos de la seguridad social y permitiría que se retiren hasta S/ 44,000 millones.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: