Comisión de Fiscalización rechaza intervención de Víctor Zanabria y exige la presencia de Juan José Santiváñez

Los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso no permitieron la intervención del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, quien asistió en reemplazo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, citado para responder por las medidas a efectuar tras ataque con explosivos a la sede del Ministerio Público de Trujillo.

Pese a que el titular del grupo de trabajo parlamentario expresó la necesidad de escuchar a Zanabria, los demás integrantes se negaron, argumentando que la invitación había sido cursada a Santiváñez, por lo que correspondía una reprogramación.

"Le pido disculpas al señor Zanabria. Él no ha tenido la culpa (...), pero ha habido oposición dentro de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Entonces hemos tomado la decisión de que va a volver a ser citado el señor Juan José Santiváñez. Podría ser aproximadamente en 12 días", dijo el titular del grupo de trabajo, Juan Burgos.

Congresistas solicitaron la presencia de Juan José Santiváñez: "Muchas veces pide reprogramación"

Tras conocerse que el ministro Santiváñez no asistiría a la sesión, parlamentarios de diferentes bancadas exigieron su presencia y precisaron que el titular del Mininter "tiene que acostumbrarse a venir".

Edgar Reymundo: "Considero que no debemos permitir porque la invitación ha sido directamente al señor ministro. Y él tiene que acostumbrarse a venir. Muchas veces pide reprogramación y reprogramación. No estoy de acuerdo que participe el señor general (Víctor Zanabria)".

Norma Yarrow: "Usted no debería ni siquera someterlo a votación, simplemente no aceptarlo. Usted está invitando a un ministro de Estado. Solo no se acepta a la persona que lo está reemplazando y se reprograma".

Jorge Marticorena: "No puede haber excepciones cuando se ha pedido la reprogramación".