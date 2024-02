Congreso Alejandro Muñante: "No cierro filas con El Frontón, pero hagamos los penales que son necesarios"

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) señaló que la polémica abierta por la eventual reapertura del penal El Frontón tenía como objetivo abrir un debate para la construcción de más establecimientos penitenciarios en el Perú.

En Enfoque de los Sábados, el parlamentario se refirió a su proyecto de ley que propone la reconstrucción del penal El Frontón y la ampliación del penal de Challapalca, para intentar solucionar el 132 % de hacinamiento de la población penitenciaria.

"Finalmente se abrió la polémica y yo creo que cumplimos el objetivo. Nuestro objetivo siempre va a ser político porque nosotros como congresistas no estamos llamados a construir penales. No por una ley declarativa al otro día se va a construir El Frontón o Challapalca. Lo que queremos poner sobre la mesa es un debate tan necesario que se ha dejado de lado por mucho tiempo que es la construcción de nuevos penales en nuestro país", dijo.

En relación con el anuncio del 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte sobre la construcción de nuevos penales, Alejandro Muñante indicó que se acercó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para conocer el estado situacional de esta inversión de 300 millones de soles.

"Se me informó en esta reunión que eran 12 los penales, dos ya tienen un presupuesto asignado, justamente los 300 millones, y el resto tiene un presupuesto establecido, pero todavía está en la elaboración del proyecto. Nos hemos retrasado muchísimo, pero al menos ya hay un avance", afirmó.

Alejandro Muñante incluso precisó que la ampliación de Challapalca (Tacna), que es materia de su propuesta, "está siendo estudiada".

"Entonces, si no es El Frontón no importa. No cierro filas con El Frontón, pero hagamos los penales que son necesarios. Se habla de un 132 % de hacinamiento, en el penal de El Callao para poner un ejemplo hay un hacinamiento del 500 %", expresó.

Testimonio de Jaime Villanueva

De otro lado, Alejandro Muñante señaló que si se llega a corroborar el testimonio del colaborador eficaz, Jaime Villanueva, contra diversos congresistas, entonces tendría que intervenir la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Hay dos instancias pertinentes en el Congreso: la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero la Subcomisión no actúa de oficio. En cambio, Ética sí actúa de oficio. La Subcomisión todavía tiene que esperar que alguien presente la denuncia, ese alguien podría ser el propio Ministerio Público o la Procuraduría del Estado. Creo que sería muy saludable que, en el caso de aquellos que cuya corroboración se esté dando en base a lo dicho del señor Villanueva la Comisión de Ética, puede iniciar las investigaciones correspondientes", aclaró.