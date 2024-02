Keiko Fujimori dice que declaración de Jaime Villanueva "demuestra" interferencia de Gustavo Gorriti, pero niega negociado de Fuerza Popular contra la JNJ

Judiciales "Tiene que investigarse la injerencia y manipulación sobre la presencia del señor Gorriti", dijo Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las declaraciones realizadas por el colaborador eficaz Jaime Villanueva ante el despacho de la fiscal Delia Espinoza. Al respecto, aseguró lo dicho sobre la presunta injerencia del periodista Gustavo Gorriti en las investigaciones llevadas por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela "demuestran" una interferencia en los procesos.

Sin embargo, cuando se le consultó por los presuntos negociados entre su partido y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides -que también constan en la declaración de Villanueva- a fin de archivar carpetas fiscales a cambio de remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia sostuvo que no hubo ningún "pedido directo, indirecto o a través de intermediarios".

"Quiero manifestar mi indignación, mi dolor y mi rechazo frente al manejo oscuro y perverso que ha venido ocurriendo en algunos espacios del Ministerio Público. Los datos, la información revelada de manera directa y formal de parte del señor Villanueva demuestra lo que nosotros veníamos denunciando, que todo esto era una gran investigación con fines políticos para intentar demoler no solamente a Fuerza Popular, sino a diferentes líderes políticos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Tiene que investigarse la injerencia y manipulación sobre la presencia del señor Gorriti. Lo que señala el señor Villanueva es que llevó a Domingo Pérez al domicilio del señor Gorriti y luego hubo personal de parte de su ONG que estuvieron también en oficinas del Ministerio Público. Estoy indignada. No me van a devolver los más 480 días que estuve alejada de mis hijas", manifestó.

"En el caso de Fuerza Popular, usted lo que puede ver es a través de los hechos y votaciones que nuestro actuar siempre ha sido correcto. Las denuncias que hemos hecho frente a los abusos de los fiscales constan en los órganos correspondientes. Yo no conozco a la exfiscal de la Nación. Nunca he mandado un mensaje ni he recibido un mensaje de parte de ella. Jamás ha habido un pedido ni directo, ni indirecto, ni de intermediarios", agregó.

Buscará nulidad en el caso Cócteles

Con respecto al caso Cócteles, cuya fecha de inicio de juicio está previsto para el 1 de julio del presente año, Keiko Fujimori señaló que debería archivarse tras las declaraciones de Villanueva. Pese a ello, negó manipular estos dichos del colaborador eficaz a fin de intentar favorecerse.

"Un control de acusación fue un proceso realmente sorprendente, porque esta acusación fue devuelta en más de diez oportunidades por parte de juez Zúñiga para que sea corregida. Se intentó corregir varias veces y al final el juez Zúñiga aprobó esta decisión y se ha puesto una fecha. Nosotros no tenemos problema con el proceso, pero creo que después de conocidos todos estos hechos lo que corresponde es la nulidad", precisó.

"De ninguna manera (estoy manipulando las declaraciones porque ya hay fecha para el juicio). A mí se me viene investigando desde hace décadas y nunca he tenido temor a enfrentar a la justicia. Pero con esta revelación vemos claramente que no ha habido el objetivo de conocer la verdad", añadió.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular dijo que existe una motivación de vengaza por parte del periodista Gustavo Gorriti luego del secuestro que ocurrió durante el período dictatorial de su padre, Alberto Fujimori.

"El señor Gorriti tuvo una afectación en el gobierno de mi padre y hay una sentencia en contra de mi padre y yo creo que hay una clara motivación y un ánimo de venganza", aseveró.

Finalmente, pese a que afirmó no postular a la Presidencia, dejó abierta una vez más la posibilidad de una nueva candidatura.

"No descarto, no afirmo, no está todavía dentro de mis pensamientos. Yo aspiro a buscar una candidatura de consenso, buscando un candidato en común con otros partidos políticos. Eso es lo que creo más maduro para nuestro país, culminó.