Yonhy Lescano: "Aunque Acción Popular se quede sin bancada, todos deben ser expulsados del partido"

El excandidato presidencial por Acción Popular Yonhy Lescano se refirió al trabajo que han realizado los representantes de su partido en el Congreso de la República y precisó que todos, sin excepción, deberían ser expulsados. Lescano aseguró que ha existido mucha soberbia y que cada uno de los integrantes han actuado de acuerdo a intereses personales.

"Hay 14 congresistas de Acción Popular investigados por hechos de presunta corrupción y, consecuentemente, los 14 deben estar sometidos a esa comisión de disciplina. Pero, con matices más o matices menos, han hecho una gestión desatroza en el Congreso de la República. Yo creo que todos han incurrido en una pésima gestión. En incumplimiento de los principios y la ideología del partido, aunque Acción Popular se quede sin bancada, todos deben ser expulsados del partido", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Desde el inicio de la gestión, han hecho una gestión pésima. Mucha soberbia, petulancia, falta de modales políticos, estar defendiendo intereses subalternos y no intereses del país. Eso no se puede permitir en Acción Popular. Se ha llegado al extremo de que ahora está partida la bancada. No creo que sea un asunto de que se designó a Darwin Espinoza. Creo que son intereses para tener cuotas de poder en el Congreso. Yo no diferencio mucho los congresistas que se han quedado de los que se han ido. Todos tienen acusaciones graves. Quedaron dos finalistas y los dos estaban en problemas", agregó.

La peor bancada de la historia de Acción Popular

Además, Lescano se refirió a la bancada que representa actualmente al partido como la peor de la historia, pues mencionó que todos estaban investigados.

"(Es la peor bancada de Acción Popular en la historia), notoriamente. Junto con la bancada del Congreso complementario, creo que han sido dos bancadas que se han apartado de la ideología del partido. ¿Cómo es posible aprovechas una vacancia de un presidente para meterse en Palacio de Gobierno? El presidente Belaunde no era partícipe de tomar el poder de esa manera, siempre por las ánforas. Y en esta todos están investigados. Es la peor bancada", aseveó.

Volverá a ser candidato a la presidencia

Finalmente, pese al rechazo que existe hacia él por una fracción de Acción Popular, dijo que volvería a ser candidato a presidente de la República debido a su experiencia parlamentaria.

"Siempre la política es un reto (...). Y si uno es peruano, tiene experiencia política, ha estado cuatro veces en el Congreso, tiene aceptación popular y siente que puede hacer algo por el país, con el mayor de los gustos (sería candidato). Lo voy a intentar", culminó.